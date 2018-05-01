Стокгольм, 1 мая, 2018, 05:24 — ИА Регнум. Трое подозреваемых в подготовке теракта арестованы в Швеции. Об этом сообщает пресс-служба шведской прокуратуры.

Frankie Fouganthin Шведский полицейский спецназ

Задержание подозреваемых стало итогом спецопераций, проведенных 30 апреля на севере страны и в окрестностях Стокгольма. Кроме того, ещё несколько человек будут допрошены в полиции.

Отмечается, что наблюдение за задержанными установили некоторое время назад. Они готовились совершить преступление, однако нет признаков того, что злоумышленники собирались воплотить свой замысле в ближайшее время.

Подробностей о подготовке теракта нет. Надзорное ведомство объясняет скудность сведений интересами следствия и принципами конфиденциальности. Уровень террористической угрозы в стране остается на третьем уровне из пяти.

Шведское информационное агентство ТТ со ссылкой на знакомый с делом источник сообщает, что все арестованные — выходцы из Узбекистана. По меньшей мере один из них был знаком с Рахматом Акиловым — также выходцем из Узбекистана, подозреваемым в наезде на пешеходов в Стокгольме в 2017 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля 2017 года грузовик протаранил группу пешеходов в Стокгольме, что привело к гибели четырех человек. Власти Швеции классифицировали происшествие как теракт.

За рулем грузовика находился 39-летний Рахмат Акилов. В дальнейшем он признался, что разделяет идеи террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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