Ереван, 1 мая, 2018, 02:17 — ИА Регнум. Правящая Республиканская партия Армении (РПА), лидер которой Серж Саргсян подал в отставку с поста премьер-министра после многотысячных акций протеста, собирается провалить избрание премьер-министра в парламенте страны. Об этом в специальном видеообращении заявил, возглавляющий уличную борьбу против дальнейшего правления третьего президента Армении Сержа Саргсяна и возглавляемой им Республиканской партии Армении (РПА), глава парламентской фракции «Елк» Никол Пашинян.

Photolure Митинг на площади Республики в Ереване

Выборы премьер-министра намечены на 1 мая, когда на специальном заседании Национального Собрания Армении депутаты должны будут проголосовать по кандидатуре единственного кандидата — Никола Пашиняна. Три фракции парламента, которые имеют 47 голосов, 30 апреля, после встречи с Пашиняном, заявили, что единогласно поддержат его кандидатуру. РПА, у которой большинство в парламенте, после встречи с Пашиняном, заявила, что пока не определилась с голосованием. Однако еще 29 апреля глава фракции РПА Ваграм Багдасарян заявил, что если остальные фракции поддержат Пашиняна, то РПА не будет препятствовать этому процессу.

«Мы получили информацию, что во время одного ночного собрания республиканцы во главе с Сержом Саргсяном решили провалить завтрашние выборы, то есть, чтобы «народный кандидат» не стал премьер-министром», — сказал Пашинян.

В связи с этим Пашинян призвал собраться 1 мая с утра на площади Республики.

«Призываю всех вас завтра с утра быть на ногах, собраться на площади Республики для противодействия новому плану Сержа Саргсяна и Республиканской партии. Народ победил, и его победа должна быть зафиксирована де-юре», — сказал Пашинян.