Санкт-Петербург, 1 мая, 2018, 00:11 — ИА Регнум. Политические и общественные движения Петербурга готовятся выступить со своими лозунгами и требованиями по случаю Первомая. Всю массу готовящихся выйти на улицы можно условно разделить на три составляющие — по месту финального митинга.

Валентин Илюшин ИА REGNUM 1 мая 2017 года в Петербурге

Традиционно, «Единая Россия», члены городского правительства, руководство Законодательного собрания и Ленинградской федерации профсоюзов проследуют единой колонной с лозунгами «Достойный труд — безопасный труд!», «В развитии производства — гарантия занятости!» и другими.

Сбор назначен на 10:00 на перекрестке улицы Марата и Невского проспекта — главную городскую магистраль перекроют для транспорта. Колонна двинется в 11:00 в сторону Невы и завершит шествие на Дворцовой площади. Там состоится «Праздник весны и труда». Со сцены горожан поприветствуют руководители города и почетные гости, затем на площади перед горожанами выступят молодые артисты.

КПРФ и ее сторонники запланировали собственный митинг на Исаакиевской площади и пройдут туда отдельной колонной. Они собираются в 10:45 на Лиговском проспекте у дома №33. Движение красной колонны начнется в 11:20. С Лиговского участники повернут на Невский проспект, затем на Большую Морскую улицу. Ожидается, что митинг левых сил у Исаакиевского собора начнется около 12:20. Вместе с коммунистами в колонне также проследуют активисты незарегистрированной партии «Другая Россия» с флагами с изображением «лимонки».

Помимо «другороссов» к Исаакиевской площади 1 мая направятся «монстры» — участники так называемой «Монстрации» в карнавальных костюмах. Это массовая художественная акция в форме демонстрации с абсурдными, концептуальными или парадоксальными лозунгами. Плакаты участников «Монстрации» будут как веселые, так и грустные, или «амбивалентные», обещают организаторы.

Пройдут по Невскому проспекту и участники «Марша в защиту Петербурга», согласование которого стало сюрпризом даже для его инициаторов. Участники марша выступят с широкой повесткой, в том числе — за свободу интернета и в защиту мессенджера Telegram, попавшего под санкции Роскомнадзора. Создатель программы Павел Дуров уже призвал сочувствующих присоединиться именно к этой акции.

На марш также выйдут защитники светского статуса Исаакиевского собора, Пулковской обсерватории, Российской национальной библиотеки, противники застройки парка Интернационалистов в Купчино, Удельного парка и других, активисты «Зеленой коалиции», члены ВООПИиК и другие градозащитники.

Все они соберутся в 11:00 у гостиницы «Октябрьская» на Лиговском проспекте, начало движения запланировано на 11:35. Колонна проследует по Невскому проспекту и Садовой улице до Марсова поля со стороны Миллионной улицы. Предполагается, что митинг удастся начать в 12:35.

«Ждем всех, кто любит Петербург и неравнодушен к его будущему», — призывают организаторы. В колонне собираются идти представители партий «Справедливая Россия», «Яблоко», Партии роста, «Парнаса», Либертарианской партии, а также движений «Открытая Россия», «Весна» и сторонники Алексея Навального.

В «городе трех революций» состоится и еще один первомайский митинг — сугубо антикапиталистический. Его проводит партия «Коммунисты России», которая обещает накормить участников из полевой кухни. Для этого нужно прийти в 12:00 на площадь Ленина к Финляндскому вокзалу.

Основным лозунгом митинга станет «Против министров-капиталистов», направленный против правительства Дмитрия Медведева. Кроме того, будет критически упомянуто и возможное повышение пенсионного возраста, и возвращение петербургским улицам с советскими названиями имперских наименований.

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Ради массовых мероприятий 1 мая в центре города пришлось перекрыть транспортные магистрали. С 9:30 для автомобилей будет закрыт путь от дома №17 по Лиговскому проспекту до Дворцового проезда, движение перекроют по Казанской улице, Вознесенскому проспекту до Исаакиевской площади и по Садовой улице на участке от Невского проспекта до Марсова поля.

Петербургский метрополитен в ночь с 1 на 2 мая 2018 года будет работать без перерыва. Для пассажиров на вход и выход в ночь с 1 на 2 мая будут открыты все вестибюли станций метро, кроме ряда станций и вестибюлей, имеющих дублирующие входы по соседству. Проход на станции будет осуществляться по жетонам и электронным проездным билетам. В кассах станций пассажиры в это время смогут приобрести только жетоны.