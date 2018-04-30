Ереван, 30 апреля, 2018, 18:23 — ИА Регнум. Возглавляющий уличную борьбу против дальнейшего правления третьего президента Армении Сержа Саргсяна и возглавляемой им Республиканской партии Армении (РПА) глава парламентской фракции «Елк» Никол Пашинян вновь подтвердил, что в случае если он будет избран премьер-министром внешнеполитический курс Армении останется неизменным.

Photolure Никол Пашинян отвечает на вопросы депутатов правящей партии Армении

Никол Пашинян сегодня, 30 апреля, встретился в парламенте с представителями всех четырех фракций парламента Армении.

Журналисты присутствовали лишь на встрече с фракцией пока еще правящей Республиканской партии Армении (РПА). Встреча проходила в формате вопросов и ответов.

Представители РПА напомнили Пашиняну множество его выступлений в качестве оппозиционного депутата, в которых он выступал за выход Армении из ЕАЭС, выступал с критикой ОДКБ, говорил о необходимости заключить полноценное соглашение с ЕС.

По словам Пашиняна, когда ты выступаешь в роли оппозиции, то у оппозиции нет возможности обсуждать этот вопрос на уровне исполнительной власти, поднятие подобного вопроса является одним из способов обсуждения путей решения имеющихся проблем.

«Когда вы находитесь у власти, представляете власть, у вас есть возможность документировать все проблемы, идти и обсуждать их со странами-партнерами и терпеливо решать все вопросы в атмосфере диалога. И я убежден, что в результате наших обсуждений мы получим положительные, позитивные результаты», — сказал Пашинян.

Он несколько раз повторил, что геополитических реверсов не будет, что Армения останется верной своим международным обязательствам, в том числе в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС и соглашения с Евразийским экономическим союзом и ОДКБ.

По мнению Пашиняна, политические, государственные деятели должны в первую очередь должны учитывать факты, принимать их как бытность.

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Пашинян не дал конкретного ответа на вопрос о том, кто будет занимать ключевые посты в правительстве, которое, скорее всего, он возглавит завтра. По словам лидера протестных движений, его цель заключается в создании правительства народного согласия.

На вопросы, связанные с экономикой, Пашинян заявил, что основным препятствием экономическому развитию Армении является отсутствие справедливости и верховенства закона.

«Я убежден, что власть закона и справедливости — те необходимые условия, которые обеспечат стабильное развитие Армении, и я ни на секунду не сомневаюсь, что в случае политического решения ситуации мы очень быстро увидим очень серьезные результаты. Потому что изменилось самое главное: изменилось настроение людей, изменилось настроение страны и изменилось настроение армянского народа», — сказал Пашинян.

По его мнению, настроение жить, работать, создавать — то главное условие, которое должно предрешить дальнейшие события.

Вопросы иногда доходили до абсурда. Так, один из депутатов правящей партии спросил Пашиняна, когда будет запущен завод «Наирит». Если подытожить обсуждение, то можно сказать, что правящая партия Армении примерила на себя роль оппозиции. Что касается самого Пашиняна, то он смотрелся довольно уверенно, хотя конкретики в его выступлении было довольно мало.

Пашинян, кстати, заявил, что на сегодняшний день в случае его избрания премьер-министром всю политическую ответственность будет нести всенародное движение и конкретно он сам.

Выборы премьер-министра в парламенте Армении назначены на завтра, 1 мая. Обсуждения продолжатся во время завтрашнего заседания. Никол Пашинян — единственный кандидат на пост премьер-министра.