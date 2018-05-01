Москва, 2 мая, 2018, 00:51 — ИА Регнум. В недавнем телевизионном интервью Дмитрий Медведев рассказал о том открытии, которое он сделал за последние несколько лет, когда Запад активно давит Россию санкциями. Медведев, по его собственному выражению, переосмыслил место России в мире и выяснил, что курс на сдерживание России — это стратегический курс Запада, который будет на Россию давить, как бы она ни называть — Российская империя, СССР или РФ. Рассказ о своем прозрении Медведев сопроводил изложением видения того, как именно «мы должны к этому приспосабливаться». Чем примечательны построения главы правительства, обсуждает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Центральная точка выступления Медведева состоит в том, что человек, на протяжении многих лет занимающий одну из ключевых должностей, осознал факт стратегического характера западного давления на Россию совсем недавно. Только в связи с санкциями он «переосмыслил свое понимание места России в мире». Конечно, до того это место мыслилось как в худшем случае — ближайшее партнерство с Западом, в лучшем — как его часть. В мире, перестроенном по принципам западной цивилизации, место России должно быть достойным, а политические и финансовые интересы правящей российской элиты не должны попадать под угрозу.

Политика Запада, совершенно иная, выразилась в давлении на Россию, и в результате этого давления, говорит Медведев, появилась у России политика «импортозамещения, развития собственной экономики, совершенствования собственных социальных институтов». То есть эти вещи стали реакцией (!) на санкции: выходит, что если бы их не было, не было бы и такой «реакции». Более того: даже мнение Медведева об экономическом развитии России на десятилетия вперед увязывается не с потребностями самой России, а с тем, что «санкции сохранятся на достаточно длительный период».

Почему Медведев считает, что устроенный Западом стресс-тест Россия уже прошла, и в чем он жалеет европейцев, читайте в статье: Дмитрий Медведев и его «переосмысление» места России в мире

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