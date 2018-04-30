Ереван, 30 апреля, 2018, 14:16 — ИА Регнум. Необходимо заставить Азербайджан вернуться в конструктивное поле на переговорах по урегулированию карабахского конфликта, заявил в беседе с журналистами в Национальном Собрании Армении выдвинутый оппозиционной фракцией «Елк» («Выход») кандидатом в премьеры Армении Никол Пашинян.

ИА REGNUM Нагорный Карабах

Возглавляющий уличную борьбу против дальнейшего правления третьего президента Армении Сержа Саргсяна и возглавляемой им Республиканской партии Армении (РПА) Пашинян заявил, что позиция Азербайджана неконструктивная, агрессивная, невозможно вести эффективные переговоры, когда из Баку постоянно звучат заявления о «взятии Еревана».

«Наша главная задача — последовательно усиливать армию, повышать ее боеспособность, боевой дух, обороноспособность. Таков путь по приведению Азербайджана в конструктивное русло», — подчеркнул Пашинян.

«В условиях, когда Азербайджан выступает с подобными неконструктивными заявлениями, для продолжения переговоров страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны способствовать, чтобы Азербайджан положил конец своей агрессивной риторике и вернулся в конструктивное русло диалога».

«Мы полностью поддерживаем Арцах», — добавил он.