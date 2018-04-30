Кабул, 30 апреля, 2018, 09:52 — ИА Регнум. По уточнённым данным в результате двух взрывов в Кабуле погиб 21 человек, в том числе фотограф информационного агентства France-Presse. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на министерство здравоохранения Афганистана.

U.S. Department of Defence После взрыва

Ранее сообщилось об одном взрыве и четырех жертвах, однако теперь стало известно, что взрывов было два и жертв существенно больше.

Сообщается, что первый взрыв осуществил террорист-смертник на мотоцикле. Среди погибших и пострадавших от второго взрыва есть журналисты телеканалов TOLOnews, 1TV и Al Jazeera и представители других СМИ. Агентство France-Presse сообщает о гибели своего фотографа Ша Мараи.

На данный момент известно о 21 жертве двух взрывов. Ещё 27 человек получили ранения.

Ни одна из террористических организаций пока не взяла на себя отвественность за взрывы.