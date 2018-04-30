Лондон, 30 апреля, 2018, 08:48 — ИА Регнум. Объем финансовых средств, которые граждане России хранят на офшорных счетах на британских заморских территориях, составляет 34 млрд фунтов стерлингов ($47 млрд). С таким утверждением выступила сегодня, 30 апреля, газета The Sunday Times, ссылающаяся на базирующуюся в Лондоне неправительственную организацию Global Witness.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Сообщается, что эта сумма в пять раз превышает объем тех средств, которые граждане России держат в банках самой Великобритании. Более того? порядка 30 млрд фунтов стерлингов ($41,5 млрд) лежат на офшорных счетах лишь одной территории — Британских Виргинских островов, утверждается в статье The Sunday Times.

Также утверждается, что общий объем «русских денег», которые прошли через офшоры британских заморских территорий за последнее десятилетие, составляет порядка 110 млрд фунтов стерлингов ($152 млрд). Это делает британские заморские территории вторым по популярности направлением для денег российских граждан после Кипра.

Напомним, по данным газеты The Times, на будущей неделе в британском парламенте собираются проголосовать за принятие закона, в соответствии с которым будут раскрыты в том числе личности российских граждан, хранящих своих капиталы на британских заморских территориях.

Известно, что сейчас такие налоговое убежища, как Британские Виргинские острова и Каймановы острова, в отличие от Великобритании, нe раскрывают информацию о личности бенифициаров активов, хранящихся под их юрисдикцией. Собственно, эти активы по этой причине там и хранятся.

Сторонники принятия данного закона утверждают, что подобная секретность делает возможным отмывание преступных доходов, а это, в свою очередь, способствует росту преступности и коррупции.