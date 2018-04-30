Южно-Сахалинск, 30 апреля, 2018, 08:52 — ИА Регнум. Жители Сахалина 30 апреля вышли на митинг в центре областной столицы островного региона — Южно-Сахалинска, протестуя против варварского лова обитателей океана — косаток и белух. Росрыболовство намерено разрешить лов 13 косаток и 200 белух для продажи в океанариумы и зоопарки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Франческа Поларшинова Митинг в защиту косаток и белух

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Франческа Поларшинова Сахалин против уничтожения косаток и белух

3 мая во Владивостоке пройдут общественные слушания по вопросам общедопустимых уловов биоресурсов. На этом обсуждении, помимо привычной рыбы и прочих морепродуктов, будет решена и судьба животных. Двух косаток могут разрешить выловить у берегов Сахалина.

Росрыболовство считает, а ученые СахНИРО с ним согласны: выловить несколько косаток вполне можно.

Франческа Поларшинова Косатки просят о помощи

Сегодня в Охотском море, по подсчетам ученых, обитают 3130 морских исполинов. На них нередко жалуются рыбаки: косатки рвут сети, воруют улов.

«Дело в том, что косатки стоят огромных денег. Одно такое морское млекопитающее продают за несколько миллионов долларов в иностранные зоопарки, в Китай, например. Цена доходит до 7 млн долларов США. Белухи дешевле, но тоже вполне ходовой товар», — рассказал лидер общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын.

В знак протеста против отлова ради продажи уникальных животных сахалинское общество «Друзья океана» организовало митинг. Их поддержали экологи «Эковахты Сахалина», обычные жители островного региона.

Франческа Поларшинова Запретить варварский живоотлов!

Экологи и зоозащитники категорически против того, чтобы морских животных ловили ради наживы, и категорически не согласны с учеными и Росрыболовством. К тому же вылов косаток уже успел обрасти весьма некрасивыми историями.

В феврале 2017 года вокруг ТИНРО-центра разразился громкий скандал. Его руководителя Льва Бочарова задержали, полагая, что он причастен к незаконному вылову и продаже морских млекопитающих. Стали известны факты, что по заказу ТИНРО жители Чукотки убили 11 кормящих моржих и забрали их молочных детёнышей. Также руководству ТИНРО были предъявляли претензии по поводу незаконной продажи морских млекопитающих за границу.

Франчкеска Поларшинова Митинг в защиту морских обитателей

Защитники животных убеждены, что Росрыболовство и наука лукавят. Поскольку квоты на отлов выдаются после научных обоснований о численности животных в водах, но никто не может сказать, сколько в каком регионе обитает косаток и белух.

Жители Сахалина поддержали организаторов митинга не только на специально отведенной для этого площадке, но и в социальных сетях:

«Всё мало им и мало! Ну, неужели у них совсем нет душ?».

«Два года назад сахалинцы спасли косаток, попавших в ледовый плен. Похоже, косаткам снова нужна наша помощь. Объединяемся!».

«Давно доказано, что у косаток интеллект на уровне 3−5-летнего ребенка! Надо остановить этот беспредел!».

«А может, нам еще организовать пикет у консульства Японии против убийства дельфинов и китов, которых там преспокойно добывают для еды?».

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Участники митинга написали петицию, адресованную губернатору Сахалина Олегу Кожемяко, полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу, в Росрыболовство, в которой особо подчеркнули, что во время отлова многие морские млекопитающие запутываются в сетях и погибают:

«Во всем мире запрещен отлов косаток и белух. Но не в России. Мнение ученых и общественности просто игнорируется, ведь эти уникальные животные — ценный товар. Отлов косаток и белух разрешают в научно-просветительских целях, чем и пользуются те, кто промышляет живым товаром. По факту же косатки и белухи отправляются «просвещать» соседний Китай — в океанариумы и зоопарки», — написали участники митинга.

Франческа Поларшинова Зоозащитники против Росрыболовства и СахНИРО в защиту обитателей моря

Как сообщало ИА REGNUM, в 20-х числах апреля 2018 года к побережью Сахалина прибило мёртвого детёныша кита. Как выяснили ученые, животное погибло, запутавшись в рыбацких сетях.