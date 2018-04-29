Варшава, 29 апреля, 2018, 22:00 — ИА Регнум. В Вашингтоне заявили, что открыты для переговоров об увеличении своего военного контингента на территории Польши. Об этом глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил журналистам в ходе брифинга перед встречей с министром обороны Польши Мариушем Блащаком, состоявшейся в эту субботу, 28 апреля, в Вашингтоне, сообщает Deutsche Welle.

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В ходе пресс-брифинга глава американского оборонного ведомства подчеркнул, что Польша является союзником Соединенных Штатов по НАТО:

«Мы размещаем войска НАТО в соответствии с потребностями в обеспечении безопасности. Поэтому для подобных дискуссий мы всегда открыты», — отметил Мэттис.

Напомним, что в последние годы польские власти неоднократно выражали надежду на наращивание военного контингента США в стране. Кроме того, в конце марта этого года Варшава подписала контракт с Вашингтоном на поставку двух противоракетных комплексов Patriot на общую сумму 4,7 миллиарда долларов (3,8 миллиарда евро). Системы будут переданы Польше до 2022 года.

В прошлом году вице-президент США Майк Пенс не исключал возможности развертывания систем ПВО Patriot и в Эстонии. А ранее в этом месяце с просьбой увеличить военный контингент НАТО в регионе к президенту США Дональду Трампу обратились также и лидеры трех прибалтийских государств в ходе визита в Вашингтон 3 апреля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на данный момент в Латвии, Литве, Эстонии и Польше находятся четыре международных батальона НАТО под командованием Канады, Германии, Великобритании и США соответственно. Североатлантический альянс разместили свои военные контингенты в Прибалтике в конце 2017 года в свете обострившихся ввиду событий на Крымском полуострове отношений с Москвой.