Екатеринбург, 29 апреля, 2018, 19:00 — ИА Регнум. Хороших решений в нынешей ситуации с пенсионным обеспечением граждан просто нет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил уральский политик Евгений Артюх, комментируя готовность председателя правительства России Дмитрия Медведева обсуждать на законодательном уровне планы по повышению пенсионного возраста.

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«Объективно демография, стареющее население в стране, осложняющееся оттоком грамотной молодежи за рубеж, и дыра в бюджете ПФР в виде дефицита в 2 трлн руб. Нужно что-то делать, и одна из мер — повышение пенсионного возраста», — говорит политик.

«Не устраивает то, что эта мера по повышению пенсионного возраста сегодня всеми наперебой рассматривается не то чтобы как мера, призванная оздоровить пенсионную систему, а чуть ли не как драйвер российской экономики. Обратите внимание, что тот же Кудрин (бывший министр финансов России и глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин — ИА REGNUM ) на всех экономических форумах в первую очередь говорит о необходимости и неизбежности повышения пенсионного возраста. Подход абсолютно дикий, хотя на самом деле всё понятно. В ситуации, когда элиты распилили между собой через так называемую приватизацию материальные активы страны и здесь делить больше нечего, они приступили к социальной сфере. Именно отсюда растут так называемые реформы в образовании, оптимизация медицины и повышение пенсионного возраста из этой же оперы», — отметил Евгений Артюх.

Он констатировал, что современное российское государство становится все менее социальным, ибо начиная с нулевых годов активно отказывается от завоеваний и достижений в социальной сфере советского периода. Начинать же нужно с другого, считает Артюх.

«С наведения порядка в ПФР и распоряжении им деньгами пенсионеров. У всех на памяти разоблачения ОНФ 2014−15 годов, выявившего необоснованные траты ПФР на строительство собственных объектов со значительным превышением смет. Хищения денег. Памятно дело с пропажей миллиарда в ПФР по Свердловской области в обанкротившемся «ВЕФК-банке». И такие же случаи миллиардных пропаж были на Кавказе, в Ленинградской области и других регионах страны», — говорит политик.

Кроме того, он считает, что сам механизм взимания пенсионных платежей останется несовершенным и по своей сути является регрессивным. То есть в ПФР взносов платят меньше те, кто получает больше. «И в этой связи справедливо спросить, как можно говорить о пополнении Пенсионного фонда при таком механизме», — говорит Артюх.

«Много других вопросов, связанных с пополнением дефицита ПФР за счёт бюджета. В частности, почему этот механизм не выработать таким образом, чтобы это существовало как правило в нынешней демографической и экономической ситуации, а не было как какая-то извечная проблема. Иными словами, может быть как и должно быть, что государство часть своего бюджета тратит на выполнение социальных обязательств перед гражданами, закрепленных законами. Может быть это нормально на самом деле, например, часть нефтяных доходов тратить на пополнение бюджета ПФР? Пример некоторых стран показывает нам, что ответственные перед своим народом правители именно так и делают. У нас же пока вся суть очередной пенсионной реформы сводится к перекладыванию проблем на плечи обычных граждан», — резюмировал Евгений Артюх.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство России уже готово рассматривать вопрос о повышении пенсионного возраста на законодательном уровне. Об этом в программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1» заявил председатель правительства Дмитрий Медведев.

Добавим, разговоры о повышении пенсионного возраста идут в стране уже несколько лет. Сейчас же, по словам Медведева, вопрос уже изучен, проведена «достаточно серьёзная» экспертиза.