Калуга, 29 апреля, 2018, 17:30 — ИА Регнум. В зале центрального отделения почтовой связи Калуги, что на площади Старый Торг, открыта для свободного посещения выставка зарубежных почтовых открыток «Happy postcrossing (Счастливого посткроссинга)». Об этом 29 апреля сообщила ИА REGNUM главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Калужской области — филиал ФГУП «Почта России» Ольга Строк.

Фото пресс-службы УФПС Калужской области Открытка с марками

По ее словам, на стендах выставки представлены открытки, полученные калужскими коллекционерами Романом Бурмакиным и Алесей Вереитиновой по проекту посткроссинг — международному движению по обмену открытками.

14 июля 2018 г. проекту исполнится 13 лет. Добавим, что 13 февраля 2017 года в рамках проекта была зарегистрирована 40-миллионная открытка, которая прошла путь в 9884 километра из Тайваня во Францию.

Посетители нынешней калужской выставки смогут увидеть открытки, пришедшие из разных стран и континентов: Германия, Италия, Украина, Белоруссия, Нидерланды, Австралия, США и другие. Филателистов и любителей почтовой тематики заинтересует оборотная сторона открыток, на которой расположены зарубежные марки и оттиски почтовых штемпелей. Отдельный стенд посвящен тематическому коллекционированию в посткроссинге.

Тема обмена открытками по всему миру нашла отражение на почтовых марках. Свои тематические марки выпустили Великобритания, Нидерланды, Австрия, Финляндия, Чехия, Ирландия, Словения и другие страны. В России вышло два вида марок. Макеты марок разных стран также представлены на выставке.

Напомним, посткроссинг — это возможность найти друзей по всему миру, попрактиковаться в английском языке (это официальный язык проекта), увидеть достопримечательности разных стран и познакомиться с культурой разных народов.

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