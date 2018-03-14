В Калуге открылась выставка творческих работ избирателей-инвалидов

Калуга, , 11:54 — REGNUM Выставка творческих работ свыше 200 избирателей с ограниченными возможностями здоровья открылась в Калужской областной библиотеке для слепых имени Николая Островского.

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Как сообщает ГТРК «Калуга», выставка избирателей приурочена к предстоящим 18 марта выборам президента РФ. В экспозиции представлены работы инвалидов из разных районов Калужской области. Избиратели подошли к президентским выборам творчески и с помощью картона, красок, карандашей показали, как важны выборы главы государства. Каждый участник пытался донести, что будущее страны для людей с ограниченными возможностями здоровья, также как и для других избирателей, небезразлично.

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Подготовка к выборам президента РФ в калужском Обнинске без сбоев

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. В Калуге отдать свой голос за понравившегося кандидата можно будет на 156 избирательных участках. Всего, согласно спискам зарегистрированных избирателей, участие в голосовании смогут принять более 290,2 тыс. человек, обладающих правом голоса. Из них 3458 молодых избирателей, которые впервые примут участие в выборах.

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