Санкт-Петербург, 29 апреля, 2018, 15:42 — ИА Регнум. Повышение пенсионного возраста в России станет последним шагом к тотальному отказу от наследия системы социальной защиты Советского Союза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 29 апреля секретарь ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович.

Commons.wikimedia.org Кража из кармана

Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что правительство страны готово на законодательном уровне обсуждать повышение пенсионного возраста, так как уже прошло достаточно времени для обсуждений и экспертизы.

Малинкович полагает, что подобный шаг приведет к обострению классовой борьбы в стране.

«Нельзя такие вещи делать. Просто это неправильно. Это последний шаг к отказу от наследия социальной системы СССР. Потому что система бесплатной медицины уже практически вся демонтирована, образование остается бесплатным лишь фрагментарно. У них есть и другая идея: упразднить понятие прожиточного минимума, это оставит всех людей, живущих ниже этой черты, лишь с номинальной поддержкой», — считает Малинкович.

Его единомышленники выйдут на демонстрации и митинги первого мая примерно в 60 регионах страны с лозунгами «Против министров-капиталистов», сообщил Малинкович. Это сделано в преддверии ожидаемого переназначения Дмитрия Медведева на пост главы правительства, пояснил коммунист. Ораторы готовы будут рассказать собравшимся и о возможном повышении пенсионного возраста. В Петербурге массовая акция запланирована на Площади Ленина.

Малинкович назвал попытку повысить пенсионный возраст «навязчивой идеей либерального лобби», которую считает абсолютно необоснованной. Аргументировать к отсутствию денег в бюджете, на его взгляд, бессмысленно, даже с учетом увеличения продолжительности жизни, то есть ростом числа пожилых людей по отношению к работающей молодежи. Малинкович напоминает, что даже после Великой Отечественной войны, при всех демографических проблемах того тяжелого времени, власти СССР умудрялись выполнять социальные обязательства перед гораздо большим числом граждан.

«Сейчас никакой войны нет, нет катаклизмов, деньги есть, просто мы все прекрасно понимаем, что они находятся в частных руках, а наши завсегдатаи русского Forbes контролируют огромный капитал. Если будет это (повышение пенсионного возраста — прим.ред.) все-таки сделано, то настолько будет накалена социальная ситуация, что то, что происходит в Армении, нам покажется цветочками. У меня лично есть последняя надежда, что Путин остановит их и тех, кто стоит за Медведевым. Может, даже и расчет такой, чтобы президент на сцену вышел и всё это остановил», — предположил Малинкович.

Он убежден, что в случае переназначения Медведева россияне могут увидеть целый «пакет» подобных экспериментов. Одним из «тестовых вбросов» он считает высказанную ранее идею вице-премьера Аркадия Дворковича о необходимости повысить подоходный налог с 13% до 15%, которую спустя какое-то время Кремль назвал «личным мнением» заместителя Медведева.

Малинкович предполагает, что крупный бизнес и центры влияния подобным образом пытаются защититься от западных санкций.

«Известно, что изначально это кудринская идея, он (Кудрин) тоже очень активно ее лоббировал. Конечно, олигархат хочет, чтобы государство сокращало — причем, очень интенсивно — свои расходы, отказывалось от соцобязательств, по всей видимости, чтобы влиять на формирование бюджета таким образом, чтобы как можно меньше денег государство было обязано выделять на социальные нужды. Я так понимаю, что они несут потери из-за санкций и нестабильной экономической ситуации, и хотят, чтобы государство эти средства разными окольными путями направляло на их поддержку», — размышляет Малинкович.

Коммунист предложил брать пример со скандинвских стран, которые, при своей встроенности в капиталистическую экономику, давно выбрали совершенно иную модель развития.

«Там даже вопрос подобный не может ставиться. Наоборот, говорят только о дополнительной социальной поддержке. Нам до этого еще очень далеко. Надо изучать опыт Норвегии. Тоже страна нефтью торгует, но как она распоряжается этими деньгами?», — говорит Сергей Малинкович.

Он напомнил, что Дмитрий Медведев официально считается лидером партии «Единая Россия», и с такими идеями эта партия получит протестное голосование 9 сентября 2018 года, когда в 18 регионах состоятся прямые выборы глав субъектов, а 16 регионах — парламентские выборы.

«Думаю, что и Медведев получит от своей партии недоуменный вопрос, зачем он ее ставит в такое положение накануне 9 сентября. Это партия, которая хочет у всех нас отобрать достойный возраст выхода на на пенсию. Ведь продление пенсионного возраста лишит человека этапа жизни, который с незапамятных времен называется «заслуженный отдых». И кто такие пенсионеры сейчас? Эта инициатива направлена в первую очередь против детей войны и их детей, чтобы они стали последним поколением, которое ушло вовремя на пенсию. Это раскалывает общество, просто безобразие. Это антигуманная, антигуманитарная мера. Ну, по всей видимости, очень хочется денег», — заключил Малинкович.