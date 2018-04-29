Курск, 29 апреля, 2018, 15:02 — ИА Регнум. В Курской области сегодня, 29 апреля, началось строительство первого энергоблока Курской АЭС-2. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Росэнергоатом».

Dmitriy 92 Курская АЭС

"29 апреля 2018 года на площадке сооружения Курской АЭС-2 в фундаментную плиту реакторного здания энергоблока №1 были уложены первые кубометры бетона. Тем самым был дан старт основным строительным работам», — сказано в сообщении.

Уточняется, что началось сооружение самого мощного на данный момент энергоблока в России поколения 3+. Его мощность должна составить 1255 МВт.

Напомним, Курская АЭС-2 — это атомная электростанция, которая должна со временем заместить ныне действующую Курскую атомную электростанцию, энергоблоки которой будут постепенно выводиться из эксплуатации.

Обе электростанции расположены вблизи города Курчатов.