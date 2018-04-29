Орел, 29 апреля, 2018, 13:36 — ИА Регнум. Говорить о повышении пенсионного возраста в России рано, и момент, когда этот вопрос можно будет обсуждать, — наступит очень нескоро. Об этом корреспонденту ИА REGNUM, комментируя заявление премьер-министра Дмитрия Медведева о готовности правительства РФ обсуждать повышение пенсионного возраста на законодательном уровне, заявил 29 апреля депутат Орловского облсовета, председатель фракции «Справедливая Россия» Руслан Перелыгин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Сегодня в России рано говорить о повышении пенсионного возраста. Дмитрий Анатольевич приводит статистические данные, но при этом не договаривает: Россия по продолжительности жизни на 129 месте из 192 в мире. Не думаю, что обогнав самые нищие и отсталые государства планеты, можно говорить о прорыве. Причем продолжительность жизни у российских мужчин намного меньше, чем у женщин. А жизнь сельского населения короче, чем у горожан. Приводить данные 1920-х годов с 40-летней продолжительностью жизни как аргумент для повышения пенсионного возраста все равно что заявлять, что задача государства — не допустить, чтобы граждане доживали до пенсии», — подчеркнул Руслан Перелыгин.

«Прежде чем поднимать этот вопрос (очень нескоро, как я думаю) нужно обеспечить качественную работу системы здравоохранения в целом по России, особенно на селе. Важно создавать условия для занятий физкультурой, повышать уровень жизни, благосостояние россиян. Вот когда наши пенсионеры будут жить так же долго, так же комфортно и богато, как европейские, тогда можно будет говорить об установлении более высокого пенсионного возраста, как в Европе. Сегодня же правительству хочется при продолжительности и уровне жизни, сопоставимыми с таковыми в Никарагуа, установить пенсионный возраст, как в Германии», — считает собеседник агентства.

Напомним, ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о готовности на «законодательном уровне» обсуждать повышение пенсионного возраста в России.

Решения, полагает Медведев, «должны быть выверенными, они должны быть сделаны на базе консультаций с экспертным сообществом, они должны создавать достаточно комфортную атмосферу по их применению в будущем».

Об этом: Медведев: Пора обсуждать с законодателями повышение пенсионного возраста