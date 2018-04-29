Москва, 29 апреля, 2018, 05:06 — ИА Регнум. Запрет не сидеть в проходах и не лежать на креслах, введенный московскими аэропортами, не распространяется на пассажиров с авиабилетами, сообщили в Минтранса Подмосковья.

Цитата из к/ф «Терминал». Реж. Стивен Спилберг. 2004. США В аэропорту

«Запрещено находиться в лежачем положении на креслах, лавках, сиденьях, напольном покрытии, ступенях и лестничных площадках, а также сидеть на напольном покрытии, ступенях, лестничных площадках использовать специально выделенные места для инвалидов и маломобильных лиц, предусмотренные в залах ожидания, за исключением случаев использования их пассажирами и маломобильными лицами», — пояснили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 апреля Московская областная дума опубликовала новые требования к соблюдению правил в московских аэропортах.

В частности, на сайте ведомства сообщалось: нововведение касается территорий аэропортов и аэровокзальных комплексов Московской области («Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский»), а также на зоны безопасности шириной не менее 30 метров от здания аэропорта.

За нарушения полагаются штрафы 100 — 500 рублей — для физических лиц, 1000 — 2000 рублей — для должностных лиц, 2000 — 4000 рублей — для юридических лиц.

«Это могут быть такие нарушения, как: засорение территории аэропорта, загромождение проходов, нарушение использования эскалаторов, лифта, кресел в зоне ожидания и мест для инвалидов, прослушивание музыки без наушников», — отмечалось в пресс-релизе.

В думе пояснили, что все эти меры актуальны в связи с предстоящим чемпионатом мира по футболу. Тем более что в аэропортах есть такие места (неконтролируемые зоны), куда «непассажиры» имеют свободный доступ.