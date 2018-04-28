Париж, 29 апреля, 2018, 01:24 — ИА Регнум. Жена американского президента Меланья Трамп находится в стесненном положении: из-за своего статуса ей постоянно приходится скрывать эмоции, заявила жена президента Франции Брижит Макрон в интервью Le Monde.

U.S. Air Force Меланья Трамп

По итогам визита в США, куда Макрон ездила со своим мужем, жена французского президента заявила, что общение с Трамп было приятным: Меланья — веселый человек.

«У нас одинаковое чувство юмора. Мы много смеялись вместе», — сказала Макрон.

Несмотря на веселый нрав Трамп, ей приходится постоянно работать над тем, чтобы ее эмоциональная реакция не стала достоянием общественности: любое публичное проявление чувств будет немедленно интерпретировано и станет достоянием публики.

«Она даже не может открыть окно в Белом доме. Она не может выйти оттуда. Она более ограничена, чем я», — сказала Макрон.

Сама Макрон, как она сказала, имеет возможность ежедневно гулять в Париже.

Напомним, в конце апреля состоялся трехдневный визит президента Франции Эммануэля Макрона в США для переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом. Переговоры касались ряда вопросов, в том числе ситуации на Ближнем Востоке (Сирия, Иран).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 апреля Макрон выступил в американском конгрессе с речью, в которой сказал, что курс на изоляцию (так он интерпретирует девиз Трампа «Америка первая») неверен.