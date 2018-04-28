Москва, 29 апреля, 2018, 00:54 — ИА Регнум. Участие России в межкорейском урегулировании было и остается активным и предполагает энергичную работу для создания стабильности в регионе, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

NASA Earth Observatory Корейский полуостров

Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов, комментируя текст декларации, подписанной по итогам переговоров глав Северной и Южной Кореи, сказал, что отсутствие в ней упоминания о России не означает, что наша страна «выпадет» из процесса межкорейского урегулирования.

«Россия не только не может «выпасть» из процесса, а напротив, настроена самым активным и инициативным образом продолжать участвовать в поиске решений всех проблем Корейского полуострова», — сказал Моргулов.

Моргулов пояснил, что Россия не упоминается в Пханмунчжомской декларации, потому что в ней говорится о возможных диалоговых форматах, касающихся итогов Корейской войны (1950−1953 гг.). Поскольку СССР не участвовал ни в Корейской войне, ни в переговорах по заключению Соглашения о перемирии, Россия и не упомянута в декларации.

«Видим свою роль не в погружении в коллизии прошлого, а в энергичной и терпеливой работе на будущее — совместных усилиях по созданию прочного механизма мира и стабильности на Корейском полуострове и Северо-Восточной Азии в целом, учитывающего интересы всех вовлеченных сторон», — сказал Моргулов.

Российский дипломат отметил, что Москва видит средством достижения этой цели «комплексное обсуждение проблем субрегиона в шестистороннем переговорном формате с участием России, альтернативы которому попросту не существует».

Напомним, 27 апреля в Пханмунчжоме главами Северной и Южной Кореи была подписана декларация, в которой среди прочего сказано, что Пхеньян и Сеул планируют заменить Соглашение о перемирии в Корейской войне мирным договором.

В документе говорится о возможности проведения трехсторонних (Пхеньян, Сеул и Вашингтон) или четырехсторонних («плюс» Пекин) встреч, при этом Москва не упоминается. Журналисты поинтересовались, не означает ли это «выпадения» России из переговоров.