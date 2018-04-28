Омск, 28 апреля, 2018, 21:07 — ИА Регнум. Повышение пенсионного возраста, например, до 65 лет будет означать, что пенсий в России не будет почти ни у кого, ведь средняя продолжительность жизни в стране не намного выше этой отметки. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM выразил омский политик и общественный деятель Сергей Кондаков, комментируя заявление премьер-министра России Дмитрия Медведева о том, что правительство готово на законодательном уровне обсуждать повышение пенсионного возраста в России.

Кете Кольвиц. Нужда (фрагмент). 1893-1894

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В то же время, по мнению Сергея Кондакова, вероятность повышения пенсионного возраста в России высока и составляет порядка 90%:

«К этому уже давно всё идёт».

Собеседник ИА REGNUM подчеркнул, что власти аргументируют необходимость повышения пенсионного возраста увеличением продолжительности жизни. Также он отметил, что повышать пенсионный возраст, скорее всего, будут не быстро — чтобы не шокировать население. Однако всё равно это грозит ростом социального напряжения.

«Предлагаемая реформа неизбежно приведёт к колоссальному социальному взрыву, что серьёзным образом ударит по рейтингу президента, поскольку граждане привыкли связывать постановления правительства напрямую с его указами», — рассуждает Сергей Кондаков.

«Я готов обсуждать в экспертном сообществе данное предложение», — резюмировал он.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, премьер-министр России Дмитрий Медведев 28 апреля в программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1» заявил, что правительство готово на законодательном уровне обсуждать повышение пенсионного возраста в РФ.

«Экспертиза уже достаточно серьёзная проведена всех этих вопросов. Так что мы, в общем, на пороге того, чтобы начать это обсуждать уже на законодательном уровне. Решение по этому поводу так или иначе государству придется принимать», — заявил он, при этом добавив, что решение следует принимать «аккуратно».

Напомним, зачитывая послание Федеральному собранию 1 марта 2018 года, президент РФ Владимир Путин сообщил, что «в последние годы темпы роста средней продолжительности жизни в России — одни из самых высоких в мире». По его словам, «продолжительность жизни увеличилась более чем на семь лет и составляет 73 года», тогда как в 2000 году «она составляла немногим более 65 лет, а у мужчин — вообще меньше 60».

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Добавим, по данным Пенсионного фонда РФ, в 2018 году в России средний размер страховой пенсии по старости составляет 14 151 руб., социальной пенсии — 9062 руб. Сейчас в России пенсионный возраст для женщин составляет 55 лет, для мужчин — 60 лет.