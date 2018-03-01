В Послании президента РФ услышали про повышение пенсионного возраста

Москва, , 16:16 — REGNUM Из Послания президента следует, что в РФ необходимо как можно скорее провести пенсионную реформу, а также что пенсионный возраст в скором времени будет увеличен. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 марта, об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Президент говорит, что пенсия должна ежегодного расти больше, чем на уровень инфляции. Но если мы глубже посмотрим на этот вопрос, то тут очевидно: необходима пенсионная реформа, потом как действующая система пенсионного страхования деградировала, она ежегодно порождает огромный дефицит Пенсионного фонда РФ, и этот дефицит компенсируется за счет средств федерального бюджета», — отметил Нилов.

При этом, по его словам, сегодня нельзя говорить ни о каком росте пенсий, пока основы действующей пенсионной системы не будут в корне пересмотрены.

Кроме того, отметил депутат, президент РФ также поднял вопрос увеличения продолжительности жизни. Но с другой стороны, по словам главы государства, с появлением новых технологий, цифровой экономики и новых способов ведения бизнеса появляется всё больше людей, которые требуют переквалификации или не востребованы на рынке труда.

«Кроме того, в связи с тем, что наблюдается рост продолжительности жизни, увеличивается количество людей нетрудоспособного возраста. Подтекст тут понятен — скорее всего, вопрос об увеличении пенсионного возраста рано или поздно встанет», — заявил Нилов.

По словам депутата, его фракция всегда выступала против таких идей.

«Но сами амбициозные цели, которые поставлены в социальной сфере, неизбежно будут ускорять эти процессы», — предполагает Нилов.