Ереван, 28 апреля, 2018, 19:42 — ИА Регнум. Правящая Республиканская партия Армении решила не выдвигать своего кандидата на пост премьера на выборах в парламенте, заявил 28 апреля член исполнительного органа правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов.

Parliament.am Здание парламента Армении

«Это решение принято, так как РПА выступает с позиций укрепления государства. Это было единое решение, все мы согласились, что на данный момент это правильное решение», — заявил Шармазанов.

И тем не менее Республиканская партия примет участие в предстоящих выборах в парламенте и проголосует единогласно за или против выдвинутых кандидатов.

Ранее РПА заявляла о том, что выдвинет на выборах 1 мая кандидатуру нынешнего врио премьер-министра Карена Карапетяна.

Таким образом, или РПА поддержит кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра или, наоборот, проголосует против. В случае, если парламенту дважды не удается избрать премьер-министра, то назначаются досрочные выборы в 30−45-дневный срок.

Параллельно этому примкнувший к уличной оппозиции глава партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян (31 мандат в парламенте) заявил, что не намерен выставлять свою кандидатуру на выборах и поддержит кандидатуру Никола Пашиняна.

В любом случае, РПА обладает большинством мандатов в парламенте и в случае единства в рядах фракции она сможет провалить два голосования по кандидатуре премьер-министра.