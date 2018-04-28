Симферополь, 28 апреля, 2018, 17:19 — ИА Регнум. Меры по обеспечению безопасности Крымского моста уже давно приняты, и все попытки диверсий прерываются на корню, потому украинским радикалам остаётся только кричать в эфире, применяя различные умные термины, не понимая даже их значение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев.

VPavel Крымский мост

Напомним, 27 апреля депутат Верховной рады Украины Рефат Чубаров («Блок Петра Порошенко») заявил, что Россия должна отдать Киеву Крымский мост в качестве «контрибуции».

По словам Александр Перенджиева, подобные заявления со стороны украинских деятелей рассчитаны на то, чтобы поддержать «информационный антироссийский фон», а также показать украинскому обществу, что в вопросах Крыма для официального Киева ещё не всё потеряно.

«Так Чубаров и Ко пытаются доказать, что у них ещё есть рычаги воздействия, да и не малые. Мол, эти русские ещё пожалеют о том, что построили мост. Но более всего эти заявления происходят от страшного раздражения и бессилия, от того, что Россия уверенно и мощно нейтрализует все угрозы в отношении Республики Крым и Севастополя со стороны Украины и не оставляет врагам крымского народа никакого шанса хоть каким-то образом навредить жителям полуострова», — полагает эксперт.

Он также обратил внимание, что Рефат Чубаров в данном контексте применяет термин «специальный международный консорциум» согласно известной присказке «слышал звон, да не знает, где он».

«Дело в том, что термин «международный консорциум» означает добровольное временное объединение на основе специального соглашения двух или более … фирм, организаций или банков различной государственной принадлежности для совместного ведения скоординированной предпринимательской деятельности. В международной экономической деятельности эти самые международные консорциумы создаются с целью повышения конкурентоспособности и на этой основе укрепления позиций, объединяющихся фирм при получении заказов на мировых рынках и их исполнении. Как видите, речь идёт о повышении эффективности экономической деятельности и согласованности между экономическими субъектами. Но этот термин не касается международных отношений и выяснения отношений между государствами», — поясняет специалист.

Поэтому Чубаров, по его мнению, применив этот термин, попал пальцем в небо, так как международный консорциум не предполагает участия в нём государственных структур.

«Получается, что господин депутат Верховной рады, в этом случае рассчитывает на поддержку каких-то иностранных фирм, сотрудничающих с Россией при постройке Крымского моста. Но фирмы заинтересованы получать прибыль, а не заниматься политикой себе во вред».

Отвечая на вопрос о вероятных угрозах со стороны Киева против Крымского моста, Александр Перенджиев уверен, что, кроме попыток осуществления диверсий, больше ничего не будет. Меры по безопасности моста уже приняты, и все подобные попытки пресекаются на корню, потому украинским радикалам остаётся только кричать в эфире, применяя различные умные термины, не понимая даже их значение.

«Конечно, агрессивная риторика будет только усиливаться, украинские спецслужбы, получив соответствующий и жёсткий приказ, уже землю роют, чтобы придумать и осуществить какую-нибудь акцию в отношении Крымского моста, полуострова и его жителей», — добавил военный политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, по убеждению руководителя Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александра Жилина, Крымский мост в глазах простых украинцев стал символом величия России, поэтому киевские власти будут продолжать свои провокации, чтобы создавать напряжённость в регионе, отвлекая российские силы и средства обеспечения безопасности.

Также напомним, что более месяца назад украинские власти незаконно задержали и удерживают экипаж рыболовецкого судна «Норд». За так называемое «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из неё с целью причинения вреда интересам государства» морякам грозит тюремное заключение.

Помимо этого, 23 апреля на границе с Крымом была задержана по подозрению в государственной измене молодая женщина Елена Одновол.