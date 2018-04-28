Санкт-Петербург, 28 апреля, 2018, 12:42 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко обнаружил пыль на городских улицах, которую некоторые чиновники Смольного раньше не замечали. Об этом градоначальник сообщил на заседании городского правительства в субботу, 28 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Дорожный пылесос на улице Петербурга

Глава комитета по благоустройству Владимир Рублевский отчитался о подготовке Петербурга к лету — о посаженных клумбах и благоустроенных парках.

«Вы знаете, какой вопрос я вам хочу задать?» — поинтересовался Полтавченко, когда Рублевский закончил доклад. «О пылесосах!» — угадал глава комитета. Он сообщил, что все закупленные пылесосы работают в Петербурге на полную мощность и постоянно чистят улицы.

«Граждане жалуются, что по-прежнему много пыли в городе, — указал Полтавченко. — Пыль остается. С этим надо бороться. Есть и силы, и средства для этого. Я знаю, что вы с этим боретесь, но надо еще и личный состав ориентировать».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля на улицы Петербурге вышли новые машины-пылесосы. Мощность одного такого вакуумного устройства равняется силе почти 300 бытовых пылесосов. Таких машин закуплено 27 штук, что в масштабах 5-миллионного города, конечно, совсем немного. Всего же дорожникам с помощью этой и другой техники и вручную предстоит очистить 2,5 тысячи городских улиц.

Заметим, в середине апреля многие петербургские СМИ написали о пылевых бурях, которые традиционно к весне одолевают горожан. Однако в ответ некоторые чиновники высмеяли «неоригинальность» журналистов в выборе темы, предположив, что пыль для критических публикаций «лопаточкой сгребают в пирамидку».

Как сообщило 28 апреля издание «Фонтанка», заместитель председателя комитета по благоустройству Виктор Шабнов уволен со своей должности из-за утраты доверия. Акт об увольнении был подписан еще 16 апреля, однако данные опубликованы только накануне. Причиной названо возникновение конфликта интересов, которого должны избегать госслужащие.