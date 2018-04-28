США хотят «приватизировать» Нобелевскую премию мира
Москва, 28 апреля, 2018, 12:23 — ИА Регнум. Такое впечатление, что в США хотят «приватизировать» Нобелевскую премию мира, предлагая присудить ее вслед за Бараком Обамой Дональду Трампу. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 апреля, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.
Сенатор-республиканец Линдси Грэм предложил присудить Нобелевскую премию мира президенту США Дональду Трампу за урегулирование ситуации на Корейском полуострове.
«Предложение сенатора-республиканца органично вытекает из мировоззрения американской исключительности, согласно которому США занимают особое место среди других народов. Здесь, что называется, заведомо всё самое-самое, в том числе и самые миролюбивые президенты», — отметил Клинцевич.
При этом сенатор указал на факты: практически все конфликты в новейшей истории проходили на планете в той или иной мере с участием США.
«Из последнего сразу вспоминается бомбардировка Сирии, на фоне которой предложение о присуждении американскому президенту Нобелевской премии мира звучит просто кощунственно», — указал парламентарий.
«Что касается шагов по запуску мирного процесса на Корейском полуострове, то они сделаны не благодаря, а вопреки США», — сказал Клинцевич.
Состоялась встреча между президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном. По итогам переговоров лидеры двух стран подписали совместную «Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова».