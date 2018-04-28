Москва, 28 апреля, 2018, 12:23 — ИА Регнум. Такое впечатление, что в США хотят «приватизировать» Нобелевскую премию мира, предлагая присудить ее вслед за Бараком Обамой Дональду Трампу. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 апреля, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Pixabay.com Грязные загребущие руки

Сенатор-республиканец Линдси Грэм предложил присудить Нобелевскую премию мира президенту США Дональду Трампу за урегулирование ситуации на Корейском полуострове.

«Предложение сенатора-республиканца органично вытекает из мировоззрения американской исключительности, согласно которому США занимают особое место среди других народов. Здесь, что называется, заведомо всё самое-самое, в том числе и самые миролюбивые президенты», — отметил Клинцевич.

При этом сенатор указал на факты: практически все конфликты в новейшей истории проходили на планете в той или иной мере с участием США.

«Из последнего сразу вспоминается бомбардировка Сирии, на фоне которой предложение о присуждении американскому президенту Нобелевской премии мира звучит просто кощунственно», — указал парламентарий.

«Что касается шагов по запуску мирного процесса на Корейском полуострове, то они сделаны не благодаря, а вопреки США», — сказал Клинцевич.

Состоялась встреча между президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном. По итогам переговоров лидеры двух стран подписали совместную «Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова».