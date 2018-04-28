Москва, 28 апреля, 2018, 09:14 — ИА Регнум. У жителей России снизилась популярность празднования 1 мая как Дня труда. Все чаще это день воспринимают как обычный выходной. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Григорий Гончаров. 1 Мая. 1977

Так, если в 1994 году отмечали 1 мая как праздник труда 65% респондентов, в 2010 году их число снизилось до 62%.

В 2018 году о намерении отмечать Праздник Весны и Труда сказали 56% российских граждан.

В настоящее время жители России воспринимают Первомай как обычный выходной. Предстоящие праздничные выходные 27% планируют провести с семьей, 21% намерены заняться садом и огородом.

Идти в гости или принимать их у себя планируют 7% опрошенных против 40% в 2015 году.

13% респондентов заявили, что в День труда будут работать (в 2005 году — 4%).

Но, стоит отметить, что увеличилось число граждан РФ, которые собираются принять участие в первомайских демонстрациях: с 3% в 2008 году до 9% в 2018 году.

Опрос проведен 25−26 апреля 2018 года. Опрошены 2000 респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

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Напомним, жителей России ждут длинные выходные, они продлятся с 29 апреля по 2 мая. Также выходным днем будет 9 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, в праздничные дни 29 и 30 апреля, а также 1, 2 и 9 мая в Москве пройдет более 300 крупных мероприятий, концертов и выступлений.

В столице в преддверии майских праздников и во время празднования Первомая и Дня Победы ограничат продажу алкогольных напитков.

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