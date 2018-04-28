Москва, 28 апреля, 2018, 08:51 — ИА Регнум. Большинство жителей России (80%) удовлетворены своей работой. Более половины граждан не хотят ее менять. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Цитата из х/ф «Служебный роман». Реж. Эльдар Рязанов. 1977. СССР На работе

Даже большинство респондентов с плохим материальным положением (56%) заявили, что удовлетворены своей работой.

Недовольны своей работой 18% работающих граждан. Стоит отметить, что это самый низкий показатель с 2004 года (тогда эта доля составляла 29%).

Ранее на эту тему: В Конфедерации труда РФ не верят, что 80% граждан довольны своей работой

Не хотят менять место работы и продолжить работать на нынешнем месте готовы 52% респондентов. В кризис 2009 года и 2014 года эти доли были наиболее высоки — 54% и 57% соответственно.

Основной причиной, по которой трудящиеся хотят сменить работу, остается финансовый вопрос — на низкую зарплату жалуются 20%.

На вторую позицию среди причин для смены работы впервые вышло желание начать свое дело (7%),

При этом недовольство чрезмерно напряженным трудом (6%) и отсутствие надежд на карьерный рост (5%) переместились на третье и четвертое места.

5% работающих граждан опасаются не заработать достойную пенсию. 3% хотят сменить работу из-за нынешнего неофициального трудоустройства с «серой» зарплатой.

Опрос проведен 25−26 апреля 2018 года. Опрошены 2000 респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Читайте также: 70% жителей России хотели бы подработать

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, большинство жителей России (70%) хотят, чтобы у них был дополнительный заработок. Главные критерии подработки — размер заработка (52%) и гибкий график (51%).

Читайте также: 80% работающих жителей России удовлетворены условиями труда