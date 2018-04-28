Москва, 28 апреля, 2018, 07:50 — ИА Регнум. В России не пользуются никакими мессенджерами 22% её жителей. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

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У тех, кто пользуется мессенджерами, самым популярным является WhatsApp (58%). У 43% на мобильном телефоне, планшете или компьютере установлен мессенджер Viber.

На третьем месте по популярности стоит Skype (29%). Telegram занимает лишь четвертую строчку (15%). Фэйсбуком пользуются 7%, ICQ — 2%.

О требовании Роскомнадзора заблокировать Telegram информированы 55% опрошенных, среди пользователей интернета — 67%, среди молодежи — 70%.

Среди причин такого решения называют, прежде всего, отказ руководства Telegram предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей, обеспечение безопасности, блокировку вредной, опасной информации.

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70% граждан ничего не слышали о способах обхода блокировок Telegram (например, подключение через VPN (ви-пи-эн), прокси-сервер и др.). Знают об этом лишь 24% опрошенных, среди интернетчиков — 36%, среди молодежи — 41%

При этом 61% пользователей не собираются обходить блокировку Telegram. 16% панируют это сделать, 14% уже обошли блокировку.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 22 апреля 2018 года в 73 субъектах РФ в 207 населенных пунктов. Опрошены 3000 респондентов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 апреля текущего года Таганский суд Москвы вынес решение о блокировке Telegram на территории страны в связи с отказом руководства мессенджера предоставить ФСБ РФ ключи шифрования переписки пользователей.

16 апреля Роскомнадзор направил операторам связи информацию о блокировке мессенджера на территории страны.

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