Вашингтон, 28 апреля, 2018, 07:56 — ИА Регнум. Развал СССР позволил американским авиаконструкторам воспользоваться опытом советских конструкторов в сфере создания самолётов с вертикальным взлётом и применить его для создания малозаметного истребителя Lockheed Martin F-35 Lightning II с укороченным взлётом и вертикальной посадкой для Корпуса морской пехоты США и ВМС. Об этом сообщает специализированный портал Task and Purpose.

U.S. Navy photo by Mass Communication Seaman Natasha R. Chalk Вертикальная посадка F-35B

Отмечается, что в истории создания проекта F-35, который обошёлся американскому бюджету в сотни миллиардов долларов, есть редко упоминаемая страница — а именно происхождение современного американского истребителя пятого поколения от экспериментального советского самолёта Як-141.

Документация на советский истребитель вертикального взлёта/посадки попала в Lockheed Martin исключительно потому, что отчаянное положение советского авиапрома в начале 90-х требовало немедленного финансирования, отмечается в материале.

«Создатель Як-141 Александр Яковлев внезапно столкнулся с реальностью капитализма: требуются деньги, чтобы создавать достойные вещи», — пишет автор статьи.

В 1991 году Lockheed Martin и ОКБ Яковлева подписали соглашение о сотрудничестве, которое, среди прочего, позволило американской компании получить информацию о Як-141, в том числе данные испытаний машины, которые потребовали бы от конструкторов США «годы разработки и испытаний».

«И почти через 30 лет после первого полета Як-141 американские летчики взлетают вертикально на своих F-35B. Вот так экспериментальный советский истребитель породил самые противоречивые самолеты современной эпохи», — пишет портал.

Конечно, отмечает автор статьи, напрямую считать F-35 «потомком» Як-141 нельзя ввиду массы технических и конструкционных отличий, однако данные, переданные советскими авиаконструкторами в 90-х годах, «почти наверняка» использовались в разработке F-35.

«Значит, отчасти F-35 обязан своим существованием программе вооружений СССР», — говорится в статье.

Добавим, Як-141 — многоцелевой сверхзвуковой палубный самолет вертикального/короткого взлёта и посадки разработки ОКБ Яковлева. Машина была разработана для нанесения ударов по наземным и надводным целям, а также для обеспечения прикрытия авианосных соединений от авиации противника. Боевой самолёт совершил первый полет в 1987 году, однако так и не был принят на вооружение в связи с распадом страны.

Также отметим, американский F-35 производится в трех модификациях: истребитель наземного базирования, истребитель с вертикальным взлетом/посадкой и палубный истребитель. В 2012 машина была принята на вооружение армии США.

Как сообщало ИА REGNUM, к созданию боевого самолёта с вертикальным или укороченным взлётом приступили китайские авиаинженеры.

Между AVIC и AVIC AAPT (двигателестроительный институт) было подписано соглашение о совместной разработке боевой машины с вертикальным взлётом. Проект должен повысить возможности ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК), заполнив пробел в этом виде вооружений.

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