Москва, 28 апреля, 2018, 07:17 — ИА Регнум. Торги по нефти закрылись 27 апреля в небольшом плюсе. Большую часть времени цена на Brent торговалась в боковом тренде, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

lalabell68 Нефтяная вышка

На американской сессии стоимость нефти повышалась до $75. После выхода еженедельного отчета Baker Hughes цена снизилась к уровню 74,42.

Отчет показал, что в США за неделю до 27 марта общее число буровых выросло на восемь единиц, до 1021 штуки. Число нефтяных буровых установок выросло на пять штук, до 825 штук. Число газовых буровых выросло на три единицы, до 195 единиц.

Нефтяной рынок ждет новых положительных драйверов. Без них чаша весов начнет склоняться на сторону продавцов. Покупатели забудут про фундаментальные данные, когда цена на Brent упадет ниже $73,30.

Там они уже будут руководствоваться правилами технического анализа, чтобы не подвергать свои портфели большим рискам.

Напомним, 27 апреля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 0,13%, до $74,64 за баррель, WTI — на 0,13%, до $68,10 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в июне 2018 года на СПбМТСБ составляет $70,64 за баррель.

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