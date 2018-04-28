Москва, 28 апреля, 2018, 07:13 — ИА Регнум. Торги по рублю завершились 27 апреля ростом. В первой половине торгов его укреплению способствовали повышение индекса государственных облигаций России (RGBI) и снижение доходности американских облигаций, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Курс доллара к рублю снижался до 62,30 руб., курс евро — до 75,27 руб.

Банк России Рубль

Участники рынка нейтрально отреагировали на решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых. Темпы роста рубля ускорились на американской сессии после публикации новостей о решении Олега Дерипаски пойти на уступки США.

Он согласился на сокращение своей доли в компании «Русал» до уровня ниже 50%, а также намерен покинуть её совет директоров. На новостях курс доллара снижался до 61,70 руб., курс евро — до 74,70 руб.

Дополнительный восходящий импульс российской валюте придали дешевеющий доллар США и снижение геополитической напряженности на Корейском полуострове.

Доллар подешевел после выхода отчета по ВВП США за первый квартал 2018 года. Экономика США замедлилась в первом квартале до 2,3%. Годовой показатель превысил прогнозное значение 2,0%, но оказался значительно ниже предыдущего значения 2,9%.

27 апреля встретились главы Северной и Южной Кореи. Во время встречи они намерены обсудить вопросы улучшения отношений, мира и перспектив воссоединения.

После выхода американской статистики доходность десятилетних казначейских облигаций снизилась до 2,95%, чем облегчила курсу рубля продвижение вверх. К закрытию торгов рубль оказался под давлением со стороны снижения нефтяных котировок на 0,42%.

Сегодня, 28 апреля, мировые биржи закрыты на выходные. Торги на Мосбирже проводятся в штатном режиме за понедельник. Торговые объемы на внутреннем рынке, скорее всего, будут низкими, а ценовые колебания сохранятся на текущих уровнях в пределах 50 копеек.

Напомним, 27 апреля по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 90 коп. (-0,57%), до 62,15 руб., курс евро — на 47 коп. (-0,62%), до 75,41 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,2 млрд (-34,69%), евро/рубль — 999,1 млн евро (-69,43%).

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