Москва, 27 апреля, 2018, 16:41 — ИА Регнум. Процесс цифровизации жизни граждан уже запущен и оставить его не удастся, однако вводить единую систему идентификации в РФ рано, в стране есть более насущные проблемы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 апреля заявил первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

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Центробанк и правительство разрабатывают проект по созданию единой системы идентификация граждан РФ. Предполагается, что она будет готова к 2019 году. Каждому гражданину предлагается присвоить собственный идентификационный номер, с помощью которого у него будет доступ ко всем своим данным и документам.

«Люди всё больше становятся «электронными», и этот процесс вряд ли можно остановить. Рано или поздно это произойдёт, но сейчас несвоевременно этим заниматься», — считает Емельянов.

Так, отмечает он, Центробанку и правительству следовало бы больше внимания уделить повышению благосостояния граждан.

«У создания таких систем всегда есть выгодоприобретатели, за это заплачены огромные бюджетные деньги. Сегодня, когда ВВП страны болтается у нуля, тратить огромные деньги на подобного рода проекты несвоевременно», — считает Емельянов.

Кроме того, по его словам, сегодня неизвестно, кто выступает подрядчиками проекта и кто разрабатывает саму систему.

«Будет пикантно, если это выполняют иностранцы, особенно из тех стран, которые могут попасть под санкции», — отметил Емельянов.

Он напомнил, что на рассмотрении Госдумы находится законопроект об ответных мерах на санкции США и поддерживающих их политику стран.