Санкт-Петербург, 27 апреля, 2018, 16:44 — ИА Регнум. В речные воды Петербурга вошли мощные морские ледоколы. Сегодня, 27 апреля, в акваторию Невы зашли суда «Мудьюг» и «Новороссийск» — участники V Фестиваля ледоколов, который пройдет в городе 29 и 30 апреля.

Дарья Драй ИА REGNUM Заход ледокола «Мудьюг» в акваторию Невы

Юбилейный фестиваль организован комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга. В течение двух дней, с 11:00 до 20:00, с набережной Лейтенанта Шмидта или с Английской набережной можно будет наблюдать парад действующих ледоколов «Невская застава», «Мудьюг», «Иван Крузенштерн», «Санкт-Петербург», «Новороссийск» и филиал Музея Мирового океана в Санкт-Петербурге ледокол «Красин».

Дарья Драй ИА REGNUM Ледокол «Новороссийск»

Для посетителей старше шести лет в рамках обзорных экскурсий будет организовано бесплатное посещение открытых палуб. На открытых площадках и в семи павильонах пройдут лекции, мастер-классы, кинопоказы.

Петербургский Фестиваль ледоколов признан лидером рейтинга лучших событий России на майские праздники 2018 года, который составило аналитическое агентство «ТурСтат». В прошлом году фестиваль посетили почти 500 тыс. человек.

«Событийный туризм является основным из приоритетов развития отрасли туризма на ближайшие несколько лет, — сообщил председатель городского комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев. — С каждым годом посмотреть на парад ледоколов приезжает все больше туристов, в том числе иностранных. Мы надеемся побить рекорд прошлых лет по количеству человек и, конечно, рассчитываем на хорошую погоду»,

Участником фестиваля впервые станет ледокол «Новороссийск» — самый современный из существующих в мире на данный момент. Дизель-электрическое судно работает в Балтийском море и портовых водах Арктики, обеспечивает порт Сабетта на Ямале.

Ветеран ледокольного флота России — «Красин» — тоже примет гостей на своей палубе. Частью обзорной экскурсии станет посещение машинного отделения ледокола-участника Полярных конвоев Второй Мировой войны.

29 апреля в 15:00 в акватории Невы пройдет традиционный «Вальс буксиров», зрителей ждет концертная программа, световое шоу, флешмобы. С подробным расписанием всех мероприятий можно ознакомиться на сайте V Фестиваля ледоколов.