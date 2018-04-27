Москва, 27 апреля, 2018, 14:42 — ИА Регнум. В Новом Уренгое пресечена попытка совершить серию терактов в столичном регионе, сообщила 27 апреля пресс-служба Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

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В спецслужбе пояснили, что в столицу доставлена группа сторонников «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая «планировала совершение серии резонансных терактов на территории московского региона».

Члены запрещенной группировки ранее находились в составе так называемой «спящей ячейки» в городе Новый Уренгой.

Добавим, что аналогичные попытки совершения терактов на территории России пресекались сотрудниками спецслужбы и ранее.

Так, задержанные в мае 2017 года боевики готовили совершить взрыв на станции метро «Тёплый стан» и сорвать проведение Кубка конфедерации по футболу в Москве.

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