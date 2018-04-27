Москва, 27 апреля, 2018, 19:59 — ИА Регнум. В ночь на 27 апреля IP-адреса «Яндекса», Twitter, Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассников», LiveInternet и Yahoo попали в реестр запрещенных сайтов. Вскоре Роскомнадзор удалил их из «черного списка» и объяснил попадание IP-адресов в реестр «технологическими особенностями работы системы». Однако пользователей рунета такая формулировка не устроила. По их мнению, Роскомнадзор намеренно заблокировал сервисы.

Скриншот страницы Twitter Ded Svoi IP-адреса ряда сервисов попали в реестр запрещенных из-за «технологических особенностей работы системы» Роскомнадзора

«В связи с последними сообщениями СМИ информируем: IP-адреса соцсетей свободны от блокировки. Попадание в реестр отдельных IP — адресов связано с технологическими особенностями работы системы. Операторам связи данные адреса с целью ограничения доступа не направлялись», — сообщается в Twitter ведомства.

Скриншот страницы Twitter Ded Svoi IP-адреса ряда сервисов попали в реестр запрещенных из-за «технологических особенностей работы системы» Роскомнадзора

Многие пользователи не поверили объяснению Роскомнадзора и посчитали, что он сделал это намеренно. По их мнению, ведомство протестировало блокировку сервисов ночью, чтобы это могли заметить как можно меньше пользователей.

«И кто вообще поверит вашим сказкам про «технологические особенности работы системы»? Вы просто некомпетентный рудимент, бесполезная структура, паразитирующая на налогоплательщиках», — считает Polymorph.

«Вы там вкрай заврались? Потестировали, как это работает, в ночи, и удалили из выгрузки. Технологические особенности системы, тьфу, позор», — высказался Valakas Roleplay.

Многие пользователи пожаловалась, что из-за сбоев в работе многочисленных сервисов у них прерывается процесс обучения и полноценной работы. Для некоторых сбои уже обернулись снижением заработной платы.

«Я из-за вас не могу писать диплом нормально, бесконечные сбои сети: переводчика, «Гугла» в целом, новостных, библиотечных и иных сайтов, необходимых мне», — пожаловалась bitte schön.

«Я тружусь в сфере закупок. Сбои в работе сервисов Google, в частности Gmail, не дают мне работать с поставщиками. Может, раз вы такие умные, предоставите мне человека из своих ресурсов, который будет обзванивать всех поставщиков и перенаправлять их на другие почтовые сервисы?» — поинтересовался Igga.

Пользователи также отметили, что из-за «технологических особенностей» блокировок многие компании получают убытки. По их мнению, если Роскомнадзор продолжит блокировать непричастные к Telegram сервисы, Центробанк и всё банковское сообщество начнут действовать «крайне агрессивно».

«Что вы называете «технологическими особенностями»? От этих «особенностей» получают убытки немало компаний, а обычные люди не могут нормально работать в интернете. Как вы плюёте на людей, так и они плюнут на такую власть и покинут страну сегодня/завтра», — считает Jaiw.

«Соцсети — ничто, а то, что вы создали и продолжаете наращивать риски для финансовой системы, значит, что ЦБ и банковское сообщество сейчас будут крайне агрессивно действовать», — отметил Король джулиан.

В сети также считают, что у Роскомнадзора не получится заблокировать Telegram, так как процесс блокировки значительно затянулся, а его жертвами уже стали многочисленные сервисы. По их мнению, ведомству пора признаться в том, что оно некомпетентно в данном вопросе.

«Ну и зачем всё это? Вот уже неделю всё работает лишь из-под полы, даже стыдно за такой госорган… Общаюсь с коллегами из-за бугра, там, мягко говоря, хихикают на сложившуюся ситуацию. Как мне кажется, уже пора признать свою некомпетенцию в данном вопросе», — пишет Сергей.

Некоторые пользователи даже предположили, что Роскомнадзор могут расформировать за такую работу. Впрочем, это мнение разделяют не все. Часть пользователей считают, что ведомству, наоборот, могут удвоить бюджет.

«Есть подозрение, что вас расформируют к лету», — предположил Ноябрь.

«Мне кажется, им удвоят бюджет на борьбу против «терроризма в «телеграме», — высказал противоположное мнение Гио В.

Напомним, в ночь на 27 апреля Роскомнадзор внёс некоторые IP-адреса «ВКонтакте», «Яндекса», Twitter, Facebook и «Одноклассников» в реестр запрещенных. Всего в выгрузке Роскомнадзора оказалось более 180 IP-адресов, в том числе Yahoo и российского сервиса онлайн-дневников Liveinternet. Через два часа ведомство выдало новую выгрузку, в которой адреса уже были помечены как разблокированные.

Сегодня, 27 апреля, компания «Яндекс» подтвердила, что Роскомнадзор кратковременно заблокировал пять их IP-адресов, и потребовала от ведомства разъяснений. Такие действия, по мнению представителей «Яндекса», навредят всему российскому сегменту интернета и приведут к тому, что российский рынок станет неконкурентоспособным.

Как сообщало ИА REGNUM, с 16 апреля Роскомнадзор начал процедуру блокировки Telegram на территории РФ по решению Таганского суда Москвы из-за отказа администрации мессенджера предоставлять спецслужбам ключи для дешифрования личных сообщений пользователей.