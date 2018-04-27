Екатеринбург, 27 апреля, 2018, 09:34 — ИА Регнум. В Екатеринбурге трое учащихся Уральского федерального университета (УрФУ) могут быть отчислены из-за фотографии одного юноши в нацистской форме и оскорбительной для жертв Холокоста подписи. Изображение было размещено в социальной сети, после чего попало в управление безопасности университета, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Тень фашизма

Служебная записка управления, в которой предлагается отчислить студентов, была опубликована в группе «Типичный Екатеринбург» социальной сети «ВКонтакте». В ней указано, что 22 марта 2018 года в управление безопасности поступило письмо, к которому был приложен скриншот страницы с изображением улыбающегося молодого человека в форме немецкой дивизии СС «Мертвая голова» времен Второй мировой войны. Над фотографией была надпись «Когда видишь, как горят еврейские дети», а к ней прикреплен музыкальный файл «Немецкий марш — Музыка третьего рейха».

В ходе проверки было установлено, что двое студентов решили пошутить над своим знакомым, который участвовал в конкурсной фотосессии. Они при помощи фотошопа прикрепили изображение лица сокурсника к изображению человека в нацистской форме и выложили на страничку студента в социальной сети «ВКонтакте». Все участники инцидента были вызваны для опроса и пояснили свои мотивы, а также выказали своё сожаление.

«Несмотря на указание о сожалении и негативном отношении к своему поступку, все трое до сих пор не понимают, зачем, а главное — над чем они шутили», — указано в письме управления безопасности, после чего предложено отчислить из вуза данных студентов на основании пунктов «Правил внутреннего распорядка обучающихся».

Напомним, что в России демонстрация символов нацизма и пропаганда фашистской идеологии противозаконна. В 2014 году был принят закон, запрещающий реабилитацию нацизма.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году накануне Дня Победы в Свердловской области разразился скандал. С 1 на 2 мая в Алапаевске были размещены плакаты с обрамлённым гвардейской ленточкой изображением немецко-фашистских захватчиков времён Великой Отечественной войны. В ходе проверки было установлено, что плакаты были заказан городским управлением культуры, и в результате начальник управления был уволен.