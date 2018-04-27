Москва, 27 апреля, 2018, 09:28 — ИА Регнум. Динамика нефтяных котировок на торгах 26 апреля была невнятной, но после колебаний внутри диапазона Brent смогла обосноваться на положительной территории, немногим ниже уровня $74. 27 апреля с утра баррель торгуется с небольшим понижением, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Неуверенное поведение цен говорит о том, что в отношении доминирующей на данный момент темы у участников рынка есть сомнения.

Французский президент Макрон пытается подтолкнуть Трампа на новое соглашение по Ирану. Однако признаков того, что лидер Белого дома может изменить свое решение, по-прежнему нет», — пояснил эксперт.

Скорее всего, президент примет решение о выходе из сделки и снова введет санкции в отношении Тегерана, что станет благоприятным для рынка нефти фактором.

Впрочем, этот сценарий уже давно заложен в ценах, а значит, и существенного роста цен в случае такого решения ожидать не стоит. А вот потенциал снижения в случае сохранения сделки довольно высок.

«Что касается других факторов. Сдерживает проявление оптимизма в сырьевом сегменте американская статистика, которая снова указала на прирост добычи и увеличение запасов», — считает Мащенко.

Если отчет Baker Hughes 27 fапреля отразит дальнейший рост буровой активности — четвертую неделю кряду — настроения игроков ухудшатся в краткосрочной перспективе.

«С технической точки зрения, котировкам необходимо закрепиться над уровнем $74, чтобы сократить краткосрочные понижательные риски.

Вероятность реализации такого сценария сегодня невелика — актив может уйти ниже $73 на фоне фиксации прибыли, даже если доллар не возобновит ралли», — полагает эксперт.

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