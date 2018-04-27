Москва, 27 апреля, 2018, 09:22 — ИА Регнум. Рубль 26 апреля продолжил снижение в парах с иностранными валютами. Никаких значимых дополнительных драйверов на рынке не появилось — валюта просто продолжила двигаться по инерции, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

ИА REGNUM Рубль

«Частично рубль оказался под дополнительным давлением из-за приближающихся длинных выходных, что повлекло дальнейший выход игроков из позиций на покупку, — отметил эксперт. — По итогам сессии доллар, который в моменте поднимался к отметке 63 руб., финишировал в районе 62,50 руб.».

Американская валюта продолжила укрепляться на международном рынке Форекс, но уже не так уверенно, поскольку доходность десятилетних казначейских облигаций США отошла от недавних4-летних максимумов. Нефть Brent при этом продолжила подъем, однако осталась в пределах диапазона, что не смогло оказать значимой поддержки российской валюте.

«Тем временем налоговый период ушел со сцены, и теперь рубль сильнее ощущает на себе эффект от покупок валюты Центробанком для Минфина РФ. А сохраняющаяся напряженность во внешней политике служит дополнительным фактором, сдерживающим потенциал восстановления «россиянина», — пояснил Ковалев.

Заседание Банка России 27 апреля, скорее всего, пройдет незамеченным для рубля, несмотря на то, что регулятор с большой долей вероятности решит сделать паузу и не снизит ставку из-за недавних геополитических потрясений и падения курса национальной валюты. Также Центробанк вполне может указать на замедление снижения инфляционных ожиданий.

«Впрочем, рубль, который традиционно довольно равнодушно относится к решениям регулятора, вряд ли продемонстрирует оживленную реакцию и продолжит следовать за общим настроем по доллару с оглядкой на поведение котировок нефти.

Перед началом выходных не исключено возвращение доллара ближе к отметке 63 рубля», — считает эксперт.

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