Москва, 27 апреля, 2018, 07:32 — ИА Регнум. Банк России совместно с участниками рынка запустит систему быстрых платежей, сообщается на сайте регулятора.

Платежи через телефон

Система быстрых платежей (СБП) даст возможность физическим лицам переводить деньги по номеру мобильного телефона, даже если счета отправителя и получателя находятся в разных банках.

Платежи через СБП будут проводиться в режиме реального времени круглосуточно, включая выходные и праздничные дни.

Оператором системы быстрых платежей (СБП) и ее расчетным центром станет Банк России. Он обеспечит расчеты между банками — участниками платежной системы.

Операционным платежным клиринговым центром системы станет компания «Национальная система платежных карт» (НСПК). Ассоциация ФинТех будет координировать реализацию проекта.

Первый зампредседателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова сказала, что создание Системы быстрых платежей — один из ключевых проектов по развитию розничного платежного пространства на российском рынке.

По ее мнению, реализация проекта позволит повысить доступность финансовых услуг для граждан при обеспечении высокого уровня безопасности.

Также СБП снизит издержки как для потребителей, так и для банков.

В настоящее время завершается тестирование СБП. Запуск системы планируется в начале 2019 года.

Отмечается, что первоначально система будет доступна только для физлиц. В дальнейшем сервисами СБП смогут пользоваться и юридические лица.

Потребители смогут осуществлять платежи, используя современные средства коммуникаций — мессенджеры и соцсети.

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Как сообщало ИА REGNUM, интернет-магазины интегрируют с платформой быстрых платежей, которую создает ассоциация «Финтех».

Это позволит упростить процедуру оплаты покупок, так как банковский счет пользователя будет привязан к номеру его телефона так же, как и номер карты. Подключать к одному номеру мобильного телефона разрешат только одну карту.

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