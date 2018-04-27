Москва, 27 апреля, 2018, 07:17 — ИА Регнум. Торги по нефти закрылись 26 апреля в небольшом плюсе. В целом на нефтяном рынке наблюдалось боковое движение, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

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Вчера цена на Brent на европейской сессии повысилась до 74,94, на американской сессии — снизилась до 74,17.

Сегодня, 27 апреля, с утра нефть марки Brent стоит 74,46 за баррель. Цена торгуется вблизи максимума 75,44 (24 апреля).

Тема Ирана для участников рынка является доминирующей. Они опасаются, что США введут санкции против Ирана по ядерной программе.

Если посмотреть на рынок с технической точки зрения, то значительно возросли нисходящие риски. Бычий тренд по нефти не нарушен.

Сигналы к продаже фьючерсов начнут поступать при снижении цены ниже 74,15. При пробое 73,85 падение ускорится. Если сегодня день закроется повышением, то в понедельник (30 мая) можно будет увидеть уровень 75,50.

Напомним, 26 апреля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 1,00%, до $74,74 за баррель, WTI — на 0,2%, до $68,19 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в июне 2018 года на СПбМТСБ составляет $70,79 за баррель.

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