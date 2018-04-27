Москва, 27 апреля, 2018, 07:12 — ИА Регнум. Рубль опять оказался под давлением с открытия торговой сессии 27 апреля на Мосбирже. В фокусе внимания трейдеров находились динамика основных валют на рынке Форекс и американских облигаций, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

Всплеск волатильности по рублёвым парам наблюдался в первый час торгов на фоне снижения интереса инвесторов к активам развивающихся рынков, прохождения пика налогового периода, а также продолжающихся покупок валюты для Минфина РФ.

Рубль перестал дешеветь к доллару США на уровне 63,04 руб., поскольку доходность 10-ти летних американских облигаций отступила от 3%, а Brent подорожал до 74,94. На фоне общего укрепления американской валюты курс рубля во второй половине торгов стабилизировался на уровне 62.70 руб.

Курс евро снизился до 75,88 руб. Продавцы отыграли все дневные потери на фоне ослабления единой валюты ан рынке Форекс. Президент ЕЦБ Драги во время пресс-конференции не дал ясных сигналов по поводу сроков окончания программы покупок облигаций.

Сегодня, 27 апреля, Brent стоит $74,44 (-0,41%) за баррель. Доходность десятилетних облигаций упала до 2,97%. Картина смешанная, и, скорее всего, рынок сегодня откроется ростом по рублёвым парам. К тому же по итогам вчерашних торгов индекс государственных облигаций России снизился на 0,15%, до 142,78.

Антироссийские санкции, ожидания ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США будут негативно влиять на рубль в ближайшие месяцы. По-прежнему сохраняется восходящее движение пары доллар/рубль выше 65 руб. На сегодня цель по доллару 63,40 руб., по евро — 76,70 руб.

Напомним, 26 апреля по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 35 коп. (+0,57%), до 62,72 руб., курс евро понизился на 3 коп. (-0,04%), до 75,88 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,9 млрд (+11,36%), евро/рубль — 999,1 млн евро (+129,88%).

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