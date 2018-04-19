Санкт-Петербург, 26 апреля, 2018, 19:45 — ИА Регнум. Генеральный директор петербургского строительного предприятия «СМУ-11 Метрострой» Андрей Морозов, чьи рабочие бастовали из-за многомесячных задержек зарплаты, осужден и сразу амнистирован. Об этом сообщили в Приморском районном суде Санкт-Петербурга.

Metrostroy-spb.ru Тоннель метро Петербурга

В четверг, 26 апреля, суд огласил приговор в отношении Морозова и другого фигуранта, Олега Хорева. Морозов был признан виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму в 719 млн рублей. Он и его подельник, обвинявшийся в пособничестве преступлению, полностью признали свою вину.

Дело слушалось в особом порядке в закрытом режиме. Суд приговорил Морозова к трем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком два года, а Хорева — к двум годам условно, с таким же испытательным сроком. Гражданский иск ФНС России признан судом по праву на сумму в 1 млрд 4,8 млн рублей.

Однако оба осужденных были сразу же амнистированы и освобождены от наказания, судимость с них снята. Это удалось сделать благодаря постановлению Государственной Думы трехгодичной давности об амнистии в честь 70-летия Победы.

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Напомним, Андрей Морозов возглавляет то самое предприятие, рабочие которого прокладывают, в частности, тоннель от станции метро «Театральная» до станции «Большой проспект», и которым пришлось в марте остановить проходческий щит, чтобы потребовать выплаты зарплат.

Проблемы с выплатами на СМУ-11 начались еще в сентябре 2017 года, когда Андрея Морозова только обвинили в уклонении от уплаты налогов. В рамках расследования счета предприятия были арестованы по требованию налоговой инспекции. Таким образом, вся финансовая деятельность компании оказалась заблокирована. Некоторым рабочим не платили до марта, часть из них все еще не дождалась выплат и добивается их через суд.

Тем временем, Морозов по-прежнему остается руководителем «СМУ-11 Метрострой», что тоже возмущает рабочих. Более того, недавно он подписал документ, где обязал начальников участков «под роспись» ознакомить всех сотрудников с положением о «правах и обязанностях в соответствии со ст. 142 Трудового кодекса», а именно с тем фактом, что служат они на особо опасном и технически сложном объекте, а значит, по мнению Морозова, бастовать не имеют права.

«Трудовой кодекс РФ запрещает проведение забастовок, а также приостановку работ в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней лицам, работающим на опасных производственных объектах. Остановка работ в подземных условиях может повлечь за собой возникновение аварийной ситуации, что угрожает законным интересам населения. Право работника на самозащиту права на своевременную и полную выплату заработной платы не должно нарушать права и свободы других лиц», — написал Морозов в распоряжении, сославшись на часть 3 статьти 17 Конституции РФ.

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Тем не менее, уже несколько работников СМУ-11 смогли добиться выплаты компенсаций за свои «забастовочные месяцы» — видимо, суды не сочли вышеупомянутые аргументы директора достаточными.

Вице-губернатор Игорь Албин ранее заявлял, что Смольный беспокоит «неблагоприятная налоговая ситуация» на СМУ-11 и «качество управления компанией».

Заметим, после забастовок рабочих в марте 2018 года против Андрея Морозова возбудили еще одно уголовное дело — уже по статье о невыплате зарплаты, но о ходе расследования этого дела на данный момент пока ничего не известно.