Ереван, 26 апреля, 2018, 16:27 — ИА Регнум. 26 апреля исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Эдвард Налбандян встретился в Москве с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым для обсуждения ситуации вдоль линии соприкосновения между Арцахом (Нагорным Карабахом) и Азербайджаном, сообщает пресс-служба МИД Армении.

МИД РФ Сергей Лавров и Эдвард Налбандян

Согласно Минобороны Нагорного Карабаха, в дни внутриполитического кризиса в Армении Азербайджан накапливает военную технику, в том числе и тяжелую артиллерию на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск. Ведомство также опубликовало видео, доказывающее передислокацию азербайджанских войск.

Читайте также: Степанакерт опубликовал видео скопления азербайджанских войск на передовой

По призыву МИД Армении сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта выступили с заявлением к сторонам, призывающим отвести тяжелую технику от линии соприкосновения.