Абакан, 26 апреля, 2018, 14:46 — ИА Регнум. Глава Хакасии Виктор Зимин заявил о намерении принять участие в выборах руководителя республики в сентябре 2018 года.

Kremlin.ru Виктор Зимин

Пресс-секретарь главы Хакасии Дмитрий Спирин подтвердил ИА REGNUM, что Виктор Зимин действительно объявил о выдвижении на очередной губернаторский срок.

«Сегодня, 26 апреля, Виктор Зимин провёл встречу с членами республиканского правительства и руководителями муниципальных образований, где объявил о принятом важном решении, что он идёт на выборы на пост главы Хакасии», — сказал Дмитрий Спирин в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Виктор Зимин руководит Хакасией с 2009 года. Он был представлен к наделению соответствующими полномочиями президентом РФ (тогда — Дмитрием Медведевым, прим. ИА REGNUM ). В сентябре 2013 года Виктор Зимин выиграл всенародные выборы главы Хакасии. Соответственно, срок его полномочий на этом посту завершается в сентябре 2018 года.

С 2014 года периодически в регионе появляются слухи об отставке Зимина. Они обострились в декабре 2016 года в связи с громким коррупционным скандалом, когда стало известно о том, что руководитель администрации главы Хакасии Владимир Бызов стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве и взятке в особо крупном размере в сфере закупок медицинского оборудования и лекарственных препаратов.

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Вторая волна слухов пришлась на осень 2017 года, когда республиканский парламент заявил о катастрофическом положении Хакасии и попросил многомиллиардной финансовой помощи у федеральных властей. В январе 2018 года стало известно, что из-за большого объёма накопленных долгов расходы бюджетных средств республики берёт под контроль Федеральное казначейство.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года в Хакасии вновь заговорили о возможной скорой отставке Зимина с поста главы Хакасии. Однако он эту информацию опроверг, заявив, что знает, «откуда ветер дует».

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