Вашингтон, 26 апреля, 2018, 14:02 — ИА Регнум. Американский рэпер Канье Уэст в ночь на 26 апреля опубликовал в Twitter серию записей, в которых поддержал президента США Дональда Трампа. Это обернулось для артиста скандалом в социальных сетях.

Скриншот страницы Twitter Канье Уэста Канье Уэст поддержал в своём Twitter Дональда Трампа и из-за этого столкнулся с критикой

Сначала Канье Уэст заявил, что его и Трампа объединяет «энергия дракона» и назвал президента США своим братом:

«Вам не нужно соглашаться с Трампом, но толпа не может заставить меня не любить его. У нас обоих есть энергия дракона. Он мой брат. Я люблю каждого. Я не согласен со всем, что кто-либо делает. Это то, что делает нас отдельными личностями. И у нас есть право на независимое мышление».

Сразу после этого артист добавил, что не призывает сторонников главного соперника Трампа на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон отказываться от своих взглядов. При этом он заявил, что любит Клинтон.

«Если ваш друг прыгает с моста, вам не нужно делать то же самое. Ты, будучи собой, сражаешься за то, чтобы быть собой. Люди в моей жизни разделяют идеи Трампа примерно 50 на 50, но я не говорю сторонникам Хиллари не поддерживать Хиллари. Я люблю Хиллари тоже», — пишет Уэст.

На эти слова обратил внимания и сам Трамп. В своём Twitter он поблагодарил артиста.

«Спасибо, Канье, очень круто», — написал президент.

Подписчики музыканта в основном негативно отреагировали на записи Уэста, призвали его одуматься, чтобы не потерять свою популярность, и даже заподозрили, что у музыканта могут быть проблемы с психикой. Они так же пришли к выводу, что Уэст не разбирается в политике и поддерживает Трампа из-за налоговой реформы.

«Хорошо, Брат Дракона… Это сложно. Эта бойня не может продолжаться. Не жертвуй популярностью ради принципов. Будь осторожен с этим», — предупредила Кэтрин С.

«О, пожалуйста! Канье Уэст — еще один супер-мега-богатый человек, который далеко не в курсе. Представьте себе миллионы, которые эта суперзвезда заработала с сокращением налогов Республиканской партией. Обнимая этого гротескного президента, Уэст показывает, что не заботится о бедных. Или о среднем классе. Кроссовки за $700. Достаточно», — заявил Марк Р.

Однако некоторые пользователи поддержали музыканта и признались, что разделяют его позицию.

«У меня такое чувство, что ты взял эти слова прямо из моей души! Они точно отражают то, что я чувствую! Я думал, что я единственный так думаю. Но видимо, нет. Благослови тебя. Канье», — пишет We R What We Watch.

Вскоре Уэст продолжил серию твитов о Трампе. Он признался, что ему позвонила жена Ким Кардашьян и попросила его прояснить ситуацию, так как во время избирательной кампании 2016 года она поддержала Хиллари Клинтон. Уэст попадал на фотографию Ким с Хиллари, под которой стоял хэштег #ХиллариВПрезиденты. ‏

«Мне только что позвонила жена. Она хотела, чтобы я прояснил ситуацию для каждого. Я не согласен со всем, что делает Трамп. Я не согласен на 100% ни с кем, кроме себя», — отметил Уэст.

В своём Twitter Кардашьян попросила пользователей не терроризировать Канье Уэста и заявила, что нельзя обвинять человека в нарушении психики только из-за того, что его идеи отличаются от большинства других.

«Он свободномыслящий человек, это запрещено в Америке? Вы можете обвинять его в проблемах с психикой только потому, что его идеи отличаются от ваших? Это просто несправедливо», — подчеркнула Кардашьян.

После этого Уэст опубликовал в Twitter фотографии кепки с лозунгом «Сделаем Америку снова великой» (MAGA) и автографом президента США. Трамп вновь отреагировал на записи музыканта и ответил в своём микро-блоге:

«MAGA!»

Многие артисты, среди которых Джастин Бибер, Рианна, Ники Минаж, Кэти Перри и другие, отписались от Канье Уэста. Открыто его поддержал лишь рэпер Chance The Rapper. Он написал, что «темнокожие люди не обязаны быть демократами».

После этого Уэст не перестал публиковать посты в поддержку Трампа. Он отметил, что с нетерпением ждёт запланированной встречи президента США и главы Apple Тима Кука в Белом доме, а в следующем твите без обращения к кому-либо написал:

«Два моих любимых человека».

Напомним, Канье Уэст почти год назад удалил своё аккаунт в Twitter, но в середине апреля вновь вернулся в социальную сеть. Музыкант удалил все свои старые записи и активно начал публиковать твиты на философскую тематику, чем вызвал недоумение многих пользователей.