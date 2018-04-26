Москва, 26 апреля, 2018, 12:38 — ИА Регнум. Совершенно очевидно, что у главы российского правительства нет в голове иных мыслей, кроме мыслей Алексея Кудрина, считает директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин. Об этом он заявил 26 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя заявление Алексея Кудрина, признавшегося, что экс-министр финансов регулярно встречается с премьер-министром РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Свет. Медведев

«Насчет регулярности встреч это вопрос открытый, — заявил Делягин. — Много людей делает много разных интересных заявлений. Сам Кудрин тоже. Последнюю встречу с Дмитрием Медведевым мы видели, потому что была опубликована официальная фотосъёмка. Если были другие регулярные встречи, то съёмки где? Или Кудрин с ним мельком встречался на каких-то официальных мероприятиях? Это уже другое, хотя тоже встреча».

Кроме того, Делягин предположил, что Дмитрий Медведев, который в своё время «выгнал Кудрина за то, что тот не захотел работать с человеком такого уровня, как Медведев, и в этом отношении Кудрина легко понять», судя по всему, с Кудриным примирился.

«Не знаю, какие они друзья, но сегодня совершенно очевидно, что других мыслей, кроме мыслей Кудрина, у Медведева в голове просто нет, — констатировал глава Института проблем глобализации. — Говорить, что они единомышленники, я бы не стал, потому что когда говорят о единомышленниках, подразумевают, что у людей есть свои мысли и они совпадают. У любителя айфонов с мыслями, по-моему, всё всегда было очень просто».

Также Делягин заметил, что, если Медведев останется в правительстве, оно будет реализовывать политику Гайдара, которая уже привела Россию на грань катастрофы.

«Политика Гайдара будет проводиться Медведевым с удесятеренной яростью», — подчеркнул Делягин.

В то же время он отметил, что пост главы правительства Алексей Кудрин занять не может.

«Он слишком хочет быть президентом и этого желания не скрывает, — считает экономист. — Если же его сделают главой правительства, это будет означать, что импотенция офшорной аристократии и федеральной власти в целом переросла в форму невменяемости. Однако какую-то позицию при Медведеве Кудрин вполне может занять».

Также Михаил Делягин прокомментировал слова Кудрина о том, что блокировка Telegram усложняет цифровизацию российской экономики.

«Термин не определён, — сказал Делягин. — Непонятно, о чём говорить. Если под цифровизацией понимать использование цифровых технологий, то РФ является в этом отношении одной из самых передовых стран мира. Мы являемся одним из мировых лидеров в области цифровизации, и то, что четверть населения встала на уши по поводу попытки блокировки Telegram, тоже это подтверждает. Однако Кудрин забыл сказать, что блокировка нарушает права человека, забыл рассказать, какой ущерб бизнесу это нанесло. Забыл рассказать, что эта мера как раз затруднила борьбу с террористами потому, что они перешли на разного рода защитные системы. Кудрин всё больше напоминает Навального, потому что хватается за все актуальные темы и пытается из них извлечь какие-то выгоды. Он старается держаться на уровне хайпа, но даже у Навального это получается лучше».

Напомним, что в интервью «Интерфаксу» президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин подтвердил, что премьер Дмитрий Медведев провёл с ним рабочую встречу. Более того, по словам экс-министра финансов, он регулярно совещается с главой российского кабмина.

«Несколько раз в течение года я встречался с премьером и рассказывал ему о результатах работы, о предложениях, которые мы вносим президенту, — поведал Кудрин. — То есть он полностью в курсе всех инициатив, которые мы передавали главе государства на всех стадиях, начиная с мая прошлого года».

Также Алексей Кудрин высказался о блокировке Telegram, которая, по его мнению, «усложняет дальнейшую цифровизацию российской экономики».

«Нельзя было создавать ситуацию, которая повлекла такие последствия для пользователей, особенно для тех, кто не связан с Telegram. Это действительно слишком тяжёлые последствия, — сказал Кудрин. — Сразу видно, что инициаторы этих шагов не осознавали всех последствий. Им нужно было серьёзнее продумать, достигнут ли эти меры результата».