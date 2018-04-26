Ростов-на-Дону, 26 апреля, 2018, 09:28 — ИА Регнум. Торжественное открытие и генеральную репетицию ЧМ-2018 на «Ростов-Арене» решено провести 13 мая. В этот день главный спортивный объект Донского края примет третий, заключительный тестовый матч. На поле сойдутся «Ростов» и «Урал» в рамках 29-го тура РФПЛ, сообщает ИА REGNUM 26 апреля.

Donland.ru «Ростов-Арена»

«Ростов-Арена» впервые примет 45 тысяч зрителей. Проверка затронет обслуживающие и обеспечивающие системы и сервисы. К этому дню уже должны быть готовы к приёму гостей прилегающие и перехватывающие парковки, также будет отрыто движение по построенным возле стадиона дорогам. Как и в день проведения первого тестового матча, будет организована доставка болельщиков автобусами-шаттлами.

«Это будет официальное открытие стадиона. При его подготовке нужно учесть опыт других городов, принимающих чемпионат мира по футболу, где уже состоялось открытие таких объектов. Например, Екатеринбурга. И добавить донского колорита, сделать праздник красивым», — отметил донской губернатор Василий Голубев.

Стоит отметить, что итоговый документ о вводе в эксплуатацию стадиона будет получен до 12 мая. Пока получен сертификат Российского футбольного союза о присвоении стадиону второй категории. Высшую категорию объект получит после установки системы контроля и управления доступом (СКУД). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела лицензирования, член комиссии РФС по сертификации стадионов Евгения Летина.

«Вторая категория стадиона позволяет проводить на нем матчи Футбольной национальной лиги, а игры Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) могут проводиться с разрешения исполкома или бюро исполкома РФС. В случае с «Ростов — Ареной» перед первым матчем «Ростова» было заседание бюро исполкома, на котором и разрешили там играть», — цитирует издание собеседника.

А пока объект, находящий в федеральной собственности, футбольный клуб «Ростов» вынужден арендовать. Право хозяйственного ведения объекта принадлежит ФГУП «Спорт — Инжиниринг», которое и взяло с донской команды 2,1 млн рублей за две тренировки и одну игру. Но после окончания мундиаля и до конца 2018 года «Ростов-Арена» перейдёт в региональную собственность, что позволит ростовским игрокам играть на новой футбольной арене бесплатно. Годовое содержание стадиона региональным властям будет обходиться примерно в 300 млн рублей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, стадион на левом берегу реки Дон начали возводить в 2013 году. В декабре 2017 года было объявлено о завершении работ на «Ростов-Арене». Футбольные баталии в рамках ЧМ-2018 объект примет 17, 20, 23 и 26 июня 2018 года. На стадионе пройдут матчи Бразилия — Швейцария, Уругвай — Саудовская Аравия, Южная Корея — Мексика, Исландия — Хорватия. 2 июля 2018 года город-миллионник примет болельщиков, прибывших на матч 1/8 финала футбольного первенства планеты. На газон выйдут победитель группы G и вторая команда группы Н.

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