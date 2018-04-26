Лондон, 26 апреля, 2018, 09:01 — ИА Регнум. Имена «коррумпированных российских олигархов», хранящих деньги в британских офшорах — на Британских Виргинских и на Каймановых островах, могут быть раскрыты Великобританией. Соответствующий законопроект будет обсуждаться на следующей неделе, пишет 25 апреля газета The Times.

Флаг Великобритании

Отмечается, что до сих пор британские офшоры освобождались от действующего на остальной британской территории требования раскрывать имена владельцев активов, находящихся в их юрисдикции.

По словам консерватора Эндрю Митчелла, секретность позволяет отмывать деньги, что, в свою очередь, способствует преступности, коррупции и угнетению, в том числе и в самой России. Он подчеркнул, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй должна подтвердить, что «грязные деньги, идущие на дурные цели», не смогут укрыться «ни под флагом Соединённого Королевства, ни где бы то ни было в мире».

Напомним, реформирование законов Великобритании, относящихся к деятельности «налоговых гаваней», было предпринято ещё в 2013 году британским премьер-министром Дэвидом Кэмероном. Согласно изменениям, внесённым в законодательное поле страны, с тех пор Лондон публикует реестр владельцев активов на своей территории.

Добавим, действие реформ тогда не коснулось территории британских офшоров, однако внесённый накануне в палату общин закон предполагает исполнение заморскими территориями реформы открытости до конца 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля замминистра внутренних дел Соединенного Королевства Бен Уоллес заявил, что от состоятельных иностранцев, владеющих активами в Великобритании, потребуют объяснить происхождение своих средств.

В конце января 2018 года в Британии вступили в силу правила по борьбе с оргпреступностью. Надзорные органы могут с тех пор «замораживать» вызвавшие их подозрение активы до тех пор, пока владелец не даст объяснений об их происхождении. Речь идет суммах, превышающих £50 тыс. ($70 тыс.)

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