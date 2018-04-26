Москва, 26 апреля, 2018, 08:48 — ИА Регнум. Рубль заметно просел 26 апреля к иностранным валютам, и причин на это было несколько, несмотря на спокойную геополитическую обстановку и высокие цены на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

По итогам сессии пара доллар/рубль, которая обновила 2-недельные максимумы на 62,40 руб., закрылась вблизи верхней границы внутридневного диапазона, набрав 1,2%. Евро/рубль вела себя скромнее, подорожав на 0,7%, до 76 рублей.

«Просадка российской валюты была обусловлена продолжением повсеместного ралли доллара, о чем говорит и разница в темпах роста с парой евро/рубль. «Американец» отыгрывает рост доходности государственных облигаций США, которая достигла максимумов 2014 года по десятилетним бумагам», — пояснил эксперт.

По его мнению, этот же фактор давит на активы развивающихся рынков в целом, поскольку высокая доходность способствует оттоку капитала в развитый сегмент.

«В контексте доходности есть еще один фактор, неблагоприятный для российской валюты. Это повышение вероятности более агрессивного ужесточения политики ФРС, подпитывающее укрепление доллара», — отметил Ковалев.

Конечно, имеют место продажи рубля в связи с санкциями — после частичного восстановления игроки, которые не успели сбросить нашу валюту на первой волне, выходят из длинных позиций, дождавшись более привлекательных для продажи уровней. Имеет место и подготовка участников рынка к длинным майским выходным.

«В краткосрочной перспективе давление на рубль может немного ослабеть. Доллар на международном рынке 26 апреля с утра отступает в рамках технической коррекции, а нефть марки Brent демонстрирует бычий уклон.

Однако нужно понимать, что это лишь локальные факторы, способные ограничить текущее давление, которое в целом будет сохраняться ввиду наличия вышеперечисленных барьеров», — считает эксперт.

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