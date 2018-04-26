Ростов-на-Дону, 26 апреля, 2018, 08:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил провести общественные слушания по вопросу строительства Багаевского гидроузла в Ростовской области и экологическую экспертизу проекта. Информация размещена на сайте Кремля.

Donland.ru Проект Багаевского гидроузла

Так, согласно сведениям, правительству РФ поручено «обеспечить проведение общественных слушаний по вопросу строительства Багаевского гидроузла на реке Дон, а также экологической экспертизы его проектной документации».

Срок исполнения поручения — до 30 апреля 2018 года. Ответственным назначен премьер-министр Дмитрий Медведев. Он и будет держать отчёт за проделанную работу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, провести дополнительную экспертизу проекта и публичные слушания Путин поручил после того, как к нему 2 марта во время встречи с журналистами и представителями Общероссийского народного фронта на медиафоруме «Правда и справедливость» в Калининграде обратился журналист из Санкт-Петербурга Сергей Лисовский. Он передал обращение, адресованное главе государства, с сотнями подписей жителей Дона, академиков, бизнесменов. Они опасаются подтопления территорий в районе строительства плотины и исчезновения рыбных запасов.

«Там происходит, на мой взгляд, медленное уничтожение реки Дон. Вода заливает полностью сельскохозяйственные угодья, лес вдоль Дона, туристическую инфраструктуру, частные дома. Люди в панике. С одной стороны, экономика судоходных компаний, с другой — полное уничтожение жизни. Четыре района попадают под затопление», — обратился журналист к Путину.

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Багаевский гидроузел: экологическая катастрофа на реке Дон неизбежна?

Вместе с тем 23 апреля на хуторе Арпачин был дан старт строительству Багаевского гидроузла. На церемонии закладки символического камня в ознаменование начала строительства присутствовали министр транспорта РФ Максим Соколов и губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По мнению федерального министра, реализация проекта «позволит повысить пропускную способность Волго-Донского канала, обеспечить безопасность судоходства, решить задачи гарантированного водозабора и приступить к оздоровлению Цимлянского водохранилища».

Как заверяют чиновники, плотина даст импульс развития транспортной системе, рыболовству, мелиорации, водоснабжению. Власти обещают, что затопления территорий не произойдёт, а рыбопропускные сооружения, предусмотренные проектом, обеспечат свободный проход рыбы. Но научное сообщество уверено, что строительство Багаевского гидроузла нанесёт непоправимый вред экологии — убьёт реку Дон.

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